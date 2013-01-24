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Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
El blenderi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
16 hız ayarıyla, tercih ettiğiniz kıvam ve mükemmel karıştırma sonuçlarını elde etmek için en uygun hızı seçebilirsiniz.
Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.
Philips el blenderinin püre yapma aksesuarı ile patatesleri mükemmel bir şekilde ezebilirsiniz.
En sert malzemeler için.
El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.
1 L ölçek kabıyla yemeklerinizde kullandığınız malzemeleri ölçebilmenin yanı sıra çorbaları, püreleri veya içecekleri de hızlıca karıştırabilirsiniz.
Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar