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    Viva Collection

    El blenderi

    HR1616/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
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      Viva Collection El blenderi

      HR1616/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Viva Collection El blenderi

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Viva Collection El blenderi

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        El blenderi

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        Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

        Her hızda kolay karıştırma, ezme ve çırpma

        • 650 W
        • Metal çubuk, iki fonksiyonlu bıçak
        • 2 aksesuar
        • 16 hızlı ve turbo
        Tüm malzemeler için en uygun hızı seçin

        Tüm malzemeler için en uygun hızı seçin

        16 hız ayarıyla, tercih ettiğiniz kıvam ve mükemmel karıştırma sonuçlarını elde etmek için en uygun hızı seçebilirsiniz.

        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        En yumuşak patates pürelerini hazırlamak için püre yapma aksesuarı

        En yumuşak patates pürelerini hazırlamak için püre yapma aksesuarı

        Philips el blenderinin püre yapma aksesuarı ile patatesleri mükemmel bir şekilde ezebilirsiniz.

        En sert malzemeler için ekstra güçlü turbo düğmesi

        En sert malzemeler için ekstra güçlü turbo düğmesi

        En sert malzemeler için.

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.

        1 L el blenderi ölçek kabı

        1 L el blenderi ölçek kabı

        1 L ölçek kabıyla yemeklerinizde kullandığınız malzemeleri ölçebilmenin yanı sıra çorbaları, püreleri veya içecekleri de hızlıca karıştırabilirsiniz.

        Krema ve mayonez çırpmak için çırpma aksesuarı

        Krema ve mayonez çırpmak için çırpma aksesuarı

        Güçlü 650 W motor

        Güçlü 650 W motor

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Püre çubuğu
          Evet
          Çırpıcı
          Evet
          Ölçek
          1 L

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz ve lavanta
          Malzeme çubuğu
          Metal
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Ana Malzeme
          PP ve kauçuk
          Malzeme haznesi
          SAN

        • Genel özellikler

          Turbo fonksiyonu
          Evet
          Hız ayarı
          16

        • Teknik spesifikasyonlar

          Geniş ölçek kabı
          1,0  l
          Watt
          650  W
          Gerilim
          220-240  V
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1,3  m

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