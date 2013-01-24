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    Viva Collection

    El blenderi

    HR1615/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
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      Viva Collection El blenderi

      HR1615/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection El blenderi

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection El blenderi

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        El blenderi

        Toplam:

        Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

        Farklı hızlarda kolay karıştırma ve doğrama

        • 650 W, metal çubuk
        • Çift fonksiyonlu bıçak
        • 1 L Ölçek, doğrayıcı
        • 16 hızlı ve turbo
        Tüm malzemeler için en uygun hızı seçin

        Tüm malzemeler için en uygun hızı seçin

        16 hız ayarıyla, tercih ettiğiniz kıvam ve mükemmel karıştırma sonuçlarını elde etmek için en uygun hızı seçebilirsiniz.

        En sert malzemeler için ekstra güçlü turbo düğmesi

        En sert malzemeler için ekstra güçlü turbo düğmesi

        En sert malzemeler için.

        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        Bıçak aksesuarı

        Bıçak aksesuarı

        Soğan, peynir vb. malzemeler için bıçak aksesuarı.

        1 L el blenderi ölçek kabı

        1 L el blenderi ölçek kabı

        1 L ölçek kabıyla yemeklerinizde kullandığınız malzemeleri ölçebilmenin yanı sıra çorbaları, püreleri veya içecekleri de hızlıca karıştırabilirsiniz.

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.

        Güçlü 650 W motor

        Güçlü 650 W motor

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Doğrayıcı
          Kompakt doğrayıcı
          Ölçek
          1 L

        • Tasarım özellikleri

          Malzeme haznesi
          SAN
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Çubuk malzemesi
          Metal
          Renkler
          Beyaz ve lavanta
          Ana Malzeme
          PP ve kauçuk

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,3 m
          Watt gücü
          650 W

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz

        • Genel özellikler

          Turbo işlevi
          Evet
          Sökülebilir gövde
          2 düğmeli
          Hız ayarı
          16

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