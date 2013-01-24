Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün