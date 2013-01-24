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Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
El blenderi
Toplam:
16 hız ayarıyla, tercih ettiğiniz kıvam ve mükemmel karıştırma sonuçlarını elde etmek için en uygun hızı seçebilirsiniz.
En sert malzemeler için.
Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.
Soğan, peynir vb. malzemeler için bıçak aksesuarı.
1 L ölçek kabıyla yemeklerinizde kullandığınız malzemeleri ölçebilmenin yanı sıra çorbaları, püreleri veya içecekleri de hızlıca karıştırabilirsiniz.
El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.
Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler