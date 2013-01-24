Ev yapımı lezzetler çok kolay

Philips mikser, standı, kasesi ve çalkalama eleği ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve iki kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek.