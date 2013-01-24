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    Mikser

    HR1568
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay
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      Mikser

      HR1568
      Genel Derecelendirme / 5

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser, standı, kasesi ve çalkalama eleği ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve iki kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mikser

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser, standı, kasesi ve çalkalama eleği ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve iki kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek.

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser, standı, kasesi ve çalkalama eleği ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve iki kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mikser

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser, standı, kasesi ve çalkalama eleği ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve iki kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek.

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      Tümünü gör mikser

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        Mikser

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        Ev yapımı lezzetler çok kolay

        Stand ve kaseli, çalkalama elekli mikser

        Güçlü 300 W motor

        Güçlü 300 W motor

        Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 300 Watt motor.

        Çoklu hız ve turbo fonksiyon

        Çoklu hız ve turbo fonksiyon

        Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu

        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.

        Kordon saklama klipsi

        Kordon saklama klipsi

        Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.

        Mikser standı

        Mikser standı

        Spatula

        Spatula

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Hızlar
          5
          Turbo işlevi
          Evet
          Kordon saklama klipsi
          Evet
          Kapaklı cam kaseler
          1,8/3,5  L

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          300  W
          Gerilim
          110-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1,40  cm

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          PP
          Malzeme çırpıcıları ve hamur çengelleri dahil
          Krom kaplamalı çelik
          Malzeme eleği
          ABS/Metal

        • Aksesuarlar

          Süzgeç
          0,3
          Çırpıcılar
          Evet
          Hamur Çengelleri
          Evet
          Spatula
          Evet

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