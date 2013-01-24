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    Tezgah mikserleri

    HR1565/55
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay
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      Tezgah mikserleri

      HR1565/55
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Aileniz için ev yapımı kek, turta ve ekmek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 400 W Philips standlı ve kaseli mikser dakikalar içinde mükemmel karışımlar hazırlayarak, tüm zor işleri sizin yerinize yapacaktır. Mutfaktaki bu yardımcınızla, ellerinizi kullanmanıza gerçekten gerek yok. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Tezgah mikserleri

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Aileniz için ev yapımı kek, turta ve ekmek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 400 W Philips standlı ve kaseli mikser dakikalar içinde mükemmel karışımlar hazırlayarak, tüm zor işleri sizin yerinize yapacaktır. Mutfaktaki bu yardımcınızla, ellerinizi kullanmanıza gerçekten gerek yok. Tüm faydaları görün

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Aileniz için ev yapımı kek, turta ve ekmek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 400 W Philips standlı ve kaseli mikser dakikalar içinde mükemmel karışımlar hazırlayarak, tüm zor işleri sizin yerinize yapacaktır. Mutfaktaki bu yardımcınızla, ellerinizi kullanmanıza gerçekten gerek yok. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Tezgah mikserleri

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Aileniz için ev yapımı kek, turta ve ekmek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 400 W Philips standlı ve kaseli mikser dakikalar içinde mükemmel karışımlar hazırlayarak, tüm zor işleri sizin yerinize yapacaktır. Mutfaktaki bu yardımcınızla, ellerinizi kullanmanıza gerçekten gerek yok. Tüm faydaları görün

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        Tezgah mikserleri

        Toplam:

        Ev yapımı lezzetler çok kolay

        Dönen kaseli mikser

        • 400 W
        • Paslanmaz çelik çırpıcılar
        • Hamur çengelleri, 3 L Dönen kase
        Çoklu hız ve turbo fonksiyon

        Çoklu hız ve turbo fonksiyon

        Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu

        Güçlü 400 W motor

        Güçlü 400 W motor

        Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 400 W motor.

        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.

        Kordon saklama klipsi

        Kordon saklama klipsi

        Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.

        Spatula

        Spatula

        Mikser standı

        Mikser standı

        3 l dönen kase

        3 l dönen kase

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Çırpıcılar
          Evet
          Hamur Çengelleri
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Malzeme çırpıcıları/hamur çengelleri
          Paslanmaz çelik
          Ana Malzeme
          ABS
          Renkler
          Beyaz/turuncu

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          230-240 V
          Hızlar
          3
          Güç
          400 W

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50/60 Hz
          Kordon uzunluğu
          1,50 cm

        • Genel özellikler

          Turbo işlevi
          Evet
          Kordon saklama klipsi
          Evet

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