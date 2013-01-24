Ev yapımı lezzetler çok kolay

Aileniz için ev yapımı kek, turta ve ekmek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 400 W Philips standlı ve kaseli mikser dakikalar içinde mükemmel karışımlar hazırlayarak, tüm zor işleri sizin yerinize yapacaktır. Mutfaktaki bu yardımcınızla, ellerinizi kullanmanıza gerçekten gerek yok. Tüm faydaları görün