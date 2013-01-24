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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Aileniz için ev yapımı kek, turta ve ekmek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 400 W Philips standlı ve kaseli mikser dakikalar içinde mükemmel karışımlar hazırlayarak, tüm zor işleri sizin yerinize yapacaktır. Mutfaktaki bu yardımcınızla, ellerinizi kullanmanıza gerçekten gerek yok. Tüm faydaları görün
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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Aileniz için ev yapımı kek, turta ve ekmek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 400 W Philips standlı ve kaseli mikser dakikalar içinde mükemmel karışımlar hazırlayarak, tüm zor işleri sizin yerinize yapacaktır. Mutfaktaki bu yardımcınızla, ellerinizi kullanmanıza gerçekten gerek yok. Tüm faydaları görün
Tezgah mikserleri
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Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu
Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 400 W motor.
Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.
Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar