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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, standı ve kasesi ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve büyük kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, standı ve kasesi ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve büyük kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, standı ve kasesi ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve büyük kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, standı ve kasesi ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve büyük kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
Mikser
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 300 Watt motor.
Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu
Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.
Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar