Ev yapımı lezzetler çok kolay

Philips mikser, standı ve kasesi ile lezzetli ev yapımı kekler, turtalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 300 Watt motoru, 5 hızı, yoğurma askıları ve büyük kasesi ile mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün