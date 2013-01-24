Ev yapımı lezzetler çok kolay

Philips mikser, tüm aileniz için ev yapımı lezzetler hazırlamanıza yardım eder. Güçlü 300 W motoru, 5 hızı ve çırpıcıları, istediğiz sonucu kolayca elde etmenize yardım eder. Tüm faydaları görün