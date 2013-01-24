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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, tüm aileniz için ev yapımı lezzetler hazırlamanıza yardım eder. Güçlü 300 W motoru, 5 hızı ve çırpıcıları, istediğiz sonucu kolayca elde etmenize yardım eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, tüm aileniz için ev yapımı lezzetler hazırlamanıza yardım eder. Güçlü 300 W motoru, 5 hızı ve çırpıcıları, istediğiz sonucu kolayca elde etmenize yardım eder. Tüm faydaları görün
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, tüm aileniz için ev yapımı lezzetler hazırlamanıza yardım eder. Güçlü 300 W motoru, 5 hızı ve çırpıcıları, istediğiz sonucu kolayca elde etmenize yardım eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser, tüm aileniz için ev yapımı lezzetler hazırlamanıza yardım eder. Güçlü 300 W motoru, 5 hızı ve çırpıcıları, istediğiz sonucu kolayca elde etmenize yardım eder. Tüm faydaları görün
Mikser
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 300 Watt motor.
Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu
Tüm tariflerinizi çırpmak, karıştırmak ve mükemmel sonuçlar elde etmek için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı.
Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.
Aksesuarlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri