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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser ev yapımı lezzetler yaratmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri, en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Özel saklama kutusu sayesinde son derece kolay bir şekilde saklanır. Tüm faydaları görün
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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser ev yapımı lezzetler yaratmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri, en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Özel saklama kutusu sayesinde son derece kolay bir şekilde saklanır. Tüm faydaları görün
El mikserleri
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Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu
Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.
Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar