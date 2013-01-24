Ev yapımı lezzetler çok kolay

Philips mikser ev yapımı lezzetler yaratmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri, en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Özel saklama kutusu sayesinde son derece kolay bir şekilde saklanır. Tüm faydaları görün