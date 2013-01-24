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    El mikserleri

    HR1561/55
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay
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      El mikserleri

      HR1561/55
      Bu ürün için destek alın

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser ev yapımı lezzetler yaratmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri, en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Özel saklama kutusu sayesinde son derece kolay bir şekilde saklanır. Tüm faydaları görün

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      El mikserleri

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser ev yapımı lezzetler yaratmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri, en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Özel saklama kutusu sayesinde son derece kolay bir şekilde saklanır. Tüm faydaları görün

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        El mikserleri

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        Ev yapımı lezzetler çok kolay

        Güçlü 400 Watt motor

        • 400 W
        • Paslanmaz çelik çırpıcılar
        • Hamur çengelleri ve saklama kutusu
        Çoklu hız ve turbo fonksiyon

        Çoklu hız ve turbo fonksiyon

        Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu

        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.

        Kordon saklama klipsi

        Kordon saklama klipsi

        Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.

        Güçlü 400 Watt motor

        Güçlü 400 Watt motor

        Saklama kutusu dahildir

        Saklama kutusu dahildir

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Turbo işlevi
          Evet
          Kordon saklama klipsi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          400  W
          Hızlar
          3
          Gerilim
          230-240  volt
          Kordon uzunluğu
          1,10  m

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          ABS
          Malzeme çırpıcıları/hamur çengelleri
          Paslanmaz çelik
          Renk(ler)
          Beyaz/turuncu

        • Aksesuarlar

          Çırpıcılar
          Evet
          Hamur Çengelleri
          Evet
          Saklama kutusu
          Evet

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