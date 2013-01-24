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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün
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