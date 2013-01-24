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    Daily Collection

    El mikserleri

    HR1560/55
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay Ev yapımı lezzetler çok kolay
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      Daily Collection El mikserleri

      HR1560/55
      Genel Derecelendirme / 5

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,90 TL
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      Daily Collection El mikserleri

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Daily Collection El mikserleri

      Ev yapımı lezzetler çok kolay

      Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 350 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        El mikserleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ev yapımı lezzetler çok kolay

        350 Watt güçlü motor

        • 350 W
        • 3 hızlı ve turbo
        • Beyaz turuncu
        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Çırpıcı ve hamur çengelleri dahildir

        Kordon saklama klipsi

        Kordon saklama klipsi

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Hızlar
          3
          Turbo düğmesi
          Evet
          Kordon saklama klipsi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          350  W
          Gerilim
          230-240  V
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1,50  cm

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          ABS
          Malzeme çırpıcıları/hamur çengelleri
          Paslanmaz çelik

        • Aksesuarlar

          Çırpıcılar
          Evet
          Hamur Çengelleri
          Evet

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