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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün
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Ev yapımı lezzetler çok kolay
Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün
El mikserleri
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Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu
Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 400 W motor.
Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.
Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.
Aksesuarlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri