Ev yapımı lezzetler çok kolay

Philips mikser tüm aileniz için lezzetli ev yapımı kek, turta ve ekmek yapmanıza yardımcı olur. Güçlü 400 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcıları ve hamur çengelleri en sert hamuru bile kolay iş haline getirecektir. Tüm faydaları görün