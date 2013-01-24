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Mikser kullanmanın eğlenceli ve kolay yolu
Philips mikser, lezzetli ev yapımı kekler, pastalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 175 W motoru, 5 hızı ve çeşitli çırpıcılar ve yoğurma askıları, mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mikser kullanmanın eğlenceli ve kolay yolu
Philips mikser, lezzetli ev yapımı kekler, pastalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 175 W motoru, 5 hızı ve çeşitli çırpıcılar ve yoğurma askıları, mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
Mikser kullanmanın eğlenceli ve kolay yolu
Philips mikser, lezzetli ev yapımı kekler, pastalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 175 W motoru, 5 hızı ve çeşitli çırpıcılar ve yoğurma askıları, mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mikser kullanmanın eğlenceli ve kolay yolu
Philips mikser, lezzetli ev yapımı kekler, pastalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 175 W motoru, 5 hızı ve çeşitli çırpıcılar ve yoğurma askıları, mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün
El mikserleri
Philips Online Mağaza fiyatı
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Mükemmel sonuçlar için çoklu hız ve turbo fonksiyonu
Philips mikserinize tüm tariflerinizin mükemmel çırpılması/karıştırılması ve yoğrulması için bir çift paslanmaz çelik çırpıcı ve hamur çengelleri.
Mutfağınızı düzenli tutmak için kordon saklama klipsi.
Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 175 Watt motor.
Aksesuarlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri