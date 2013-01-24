Yaşam için mutfak aletleri

Philips mikser, lezzetli ev yapımı kekler, pastalar ve ekmekler yapmanızı sağlar. Güçlü 175 W motoru, 3 hızı ve çeşitli çırpıcılar ve yoğurma askıları, mikser işlerini eğlenceli ve kolay bir hale getirecek. Tüm faydaları görün