Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün