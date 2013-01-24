Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Viva Collection

    Doğrayıcı

    HR1399/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
      -{discount-value}

      Viva Collection Doğrayıcı

      HR1399/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL

      Viva Collection Doğrayıcı

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL

      Viva Collection Doğrayıcı

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör dograyici

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Viva Collection

        Viva Collection

        Doğrayıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

        Mükemmel doğranmış soğanlar, domatesler, otlar ve daha fazlası

        • 500 W
        • 1 L
        • Cam hazne
        • 2 bıçak
        Dayanıklı 1L'lik cam hazne

        Dayanıklı 1L'lik cam hazne

        Çok yönlü

        Çok yönlü

        Basmalı düğme

        Basmalı düğme

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk(ler)
          Siyah-gümüş
          Malzeme haznesi
          Cam
          Ana Malzeme
          Plastik ABS
          Malzeme bıçakları
          Paslanmaz çelik

        • Teknik spesifikasyonlar

          geniş kapasiteli doğrayıcı
          1  L
          Bıçak sayısı
          2
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          500  W
          Gerilim
          220-240 V

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi