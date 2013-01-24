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Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebzelerden sert kuruyemişlere kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. Düğmesine basarak kolayca çalıştırılan bu eşsiz yardımcı, dayanıklı cam haznesiyle sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Doğrayıcı
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