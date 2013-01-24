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Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün
Doğrayıcı
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