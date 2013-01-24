Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

Philips doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor! Tüm faydaları görün