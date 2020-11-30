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Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips XL doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips XL doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm faydaları görün
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips XL doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips XL doğrayıcı ile sebze ve otlardan sert kuruyemişlere ve ete kadar istediğiniz her şeyi birkaç saniye içinde doğrayabilirsiniz. 4 güçlü bıçağı ve ekstra geniş haznesiyle bu ürün sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm faydaları görün