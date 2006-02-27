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    Doğrayıcı

    HR1396/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
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      Doğrayıcı

      HR1396/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün

      Doğrayıcı

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün

      Doğrayıcı

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün

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        Doğrayıcı

        Doğrayıcı

        Toplam:

        Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

        Mükemmel doğranmış soğanlar, domatesler, otlar ve daha fazlası

        • 400 W
        • 1 L
        • Plastik hazne
        • 2 bıçak
        Basmalı düğme

        Basmalı düğme

        Düğmeyi kullanarak tek elle kolayca kontrol edin.

        Çok yönlü

        Çok yönlü

        1 L'lik plastik hazne

        1 L'lik plastik hazne

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Ana Malzeme
          Plastik ABS
          Malzeme haznesi
          SAN plastik
          Renkler
          Beyaz-gümüş
          Malzeme haznesi
          Plastik
          Malzeme bıçakları
          Paslanmaz çelik

        • Teknik özellikler

          Güç
          400 W

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz
          geniş kapasiteli doğrayıcı
          1 L
          Bıçak sayısı
          2
          Kullanılabilir hacimli doğrayıcı
          0.6 L

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