Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün