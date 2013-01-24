Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
Philips size yeni Philips doğrayıcıyı, mutfaktaki yardımcınızı getiriyor. İstediğiniz her şeyi; sebzeleri, otları, kabuklu yemişleri vs. saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Aşağıya bastırılarak kullanılması ve küçük boyutu sayesinde doğrama işlemi artık hiç olmadığı kadar kolay. Tüm faydaları görün
Doğrayıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tasarım
Teknik spesifikasyonlar