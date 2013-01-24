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    Viva Collection

    Salata Ustası

    HR1387/80
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası
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      Viva Collection Salata Ustası

      HR1387/80
      Bu ürün için destek alın

      Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası

      Philips salata ustası ile sebze, peynir, salam ve daha fazlasını doğrudan salata tabağınıza, tencerenize veya derin tavanıza dilimleyebilir, doğrayabilir ya da jülyen şeklinde kesebilirsiniz. Tercih ettiğiniz malzemeleri istediğiniz boyut ve şekilde keserek salatalar ve daha fazlasını saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,90 TL
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      Viva Collection Salata Ustası

      Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası

      Philips salata ustası ile sebze, peynir, salam ve daha fazlasını doğrudan salata tabağınıza, tencerenize veya derin tavanıza dilimleyebilir, doğrayabilir ya da jülyen şeklinde kesebilirsiniz. Tercih ettiğiniz malzemeleri istediğiniz boyut ve şekilde keserek salatalar ve daha fazlasını saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Salata Ustası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası

        Birkaç saniye içinde tüm şekil ve boyutlarda mükemmel sonuçlar

        • 200 W
        • 5 disk
        • Doğrudan hazne, tencere ve derin tavaya
        Her şekilde ve boyutta farklı sonuçlar için 5 bıçak

        Her şekilde ve boyutta farklı sonuçlar için 5 bıçak

        Dilimleme, rendeleme ve jülyen doğrama için 5 ek disk bıçak sınırsız seçenek sunar. İstediğiniz disk bıçağı seçin ve disk yuvasına yerleştirin.

        Doğrudan kase, tencere ve derin tavaya servis edebilirsiniz

        Doğrudan kase, tencere ve derin tavaya servis edebilirsiniz

        Philips Salata Ustası'nın doğrudan servis özelliği sayesinde malzemeleri istediğiniz bir salata tabağı, tencere veya derin tavaya doğrudan servis edecek şekilde kesebilirsiniz. Yüksek musluk büyük miktarda malzeme için büyük kaselerin kullanılmasına olanak sağlar. Bu tasarım yemek hazırlandıktan sonra temizlik süresini büyük ölçüde kısaltır.

        Güçlü 200 W motor

        Güçlü 200 W motor

        Philips Salata Ustası'nın güçlü 200 W motoru, tüm favori tariflerinizi hazırlamanızı sağlar.

        Mükemmel kesme sonuçları için paslanmaz çelikten disk bıçaklar

        Mükemmel kesme sonuçları için paslanmaz çelikten disk bıçaklar

        Philips Salata Ustası'nın paslanmaz çelikten disk bıçakları, keskin ve dayanıklı kesici kısımlarıyla mükemmel kesme sonuçları ortaya çıkarır.

        Makinede yıkanabilir parçalar

        Makinede yıkanabilir parçalar

        Philips Salata Ustası'nın tüm parçalarını bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

        Kolay kablo saklama

        Kolay kablo saklama

        Kolay saklama için cihazın kablosunu kolayca taban ünitesinin altına yerleştirebilirsiniz.

        S'den XL'ye kadar ayarlanabilen besleme borusu

        S'den XL'ye kadar ayarlanabilen besleme borusu

        Philips Salata Ustası'nın S'den XL'ye kadar ayarlanabilen besleme borusu ile işlemek istediğiniz malzemeler üzerinde optimum kontrole sahip olarak istediğiniz sonuçları elde edersiniz. S besleme borusu havuç gibi ince malzemeler için idealdir. XL besleme borusu ise patates gibi daha büyük malzemeler için uygundur ve malzemelerin önceden kesilmesi gerekliliğini en aza indirir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Parlak beyaz, siyah ve kırmızı
          Malzeme diski (bıçaklar)
          Paslanmaz çelik

        • Genel özellikler

          Makinede yıkanabilir aksesuarlar
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          Kablo Saklama
          Evet
          Kaymaz ayak
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        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          200  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1,5  m
          Güvenlik
          Güvenlik kilidi sistemi

        • Aksesuarlar dahildir

          Kalın dilimleme diski
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          İnce dilimleme diski
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          Kalın doğrama diski
          Evet
          İnce doğrama diski
          Evet
          Jülyen doğrama diski
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