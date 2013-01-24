S'den XL'ye kadar ayarlanabilen besleme borusu

Philips Salata Ustası'nın S'den XL'ye kadar ayarlanabilen besleme borusu ile işlemek istediğiniz malzemeler üzerinde optimum kontrole sahip olarak istediğiniz sonuçları elde edersiniz. S besleme borusu havuç gibi ince malzemeler için idealdir. XL besleme borusu ise patates gibi daha büyük malzemeler için uygundur ve malzemelerin önceden kesilmesi gerekliliğini en aza indirir.