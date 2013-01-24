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Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası
Philips salata ustası ile sebze, peynir, salam ve daha fazlasını doğrudan salata tabağınıza, tencerenize veya derin tavanıza dilimleyebilir, doğrayabilir ya da jülyen şeklinde kesebilirsiniz. Tercih ettiğiniz malzemeleri istediğiniz boyut ve şekilde keserek salatalar ve daha fazlasını saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Taze ev yapımı salatalar ve daha fazlası
Philips salata ustası ile sebze, peynir, salam ve daha fazlasını doğrudan salata tabağınıza, tencerenize veya derin tavanıza dilimleyebilir, doğrayabilir ya da jülyen şeklinde kesebilirsiniz. Tercih ettiğiniz malzemeleri istediğiniz boyut ve şekilde keserek salatalar ve daha fazlasını saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Salata Ustası
Philips Online Mağaza fiyatı
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Dilimleme, rendeleme ve jülyen doğrama için 5 ek disk bıçak sınırsız seçenek sunar. İstediğiniz disk bıçağı seçin ve disk yuvasına yerleştirin.
Philips Salata Ustası'nın doğrudan servis özelliği sayesinde malzemeleri istediğiniz bir salata tabağı, tencere veya derin tavaya doğrudan servis edecek şekilde kesebilirsiniz. Yüksek musluk büyük miktarda malzeme için büyük kaselerin kullanılmasına olanak sağlar. Bu tasarım yemek hazırlandıktan sonra temizlik süresini büyük ölçüde kısaltır.
Philips Salata Ustası'nın güçlü 200 W motoru, tüm favori tariflerinizi hazırlamanızı sağlar.
Philips Salata Ustası'nın paslanmaz çelikten disk bıçakları, keskin ve dayanıklı kesici kısımlarıyla mükemmel kesme sonuçları ortaya çıkarır.
Philips Salata Ustası'nın tüm parçalarını bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.
Kolay saklama için cihazın kablosunu kolayca taban ünitesinin altına yerleştirebilirsiniz.
Philips Salata Ustası'nın S'den XL'ye kadar ayarlanabilen besleme borusu ile işlemek istediğiniz malzemeler üzerinde optimum kontrole sahip olarak istediğiniz sonuçları elde edersiniz. S besleme borusu havuç gibi ince malzemeler için idealdir. XL besleme borusu ise patates gibi daha büyük malzemeler için uygundur ve malzemelerin önceden kesilmesi gerekliliğini en aza indirir.
Tasarım
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar dahildir