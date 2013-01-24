Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi

Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün