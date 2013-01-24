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    Aluminium Collection

    El blenderi

    HR1378/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi
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      Aluminium Collection El blenderi

      HR1378/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi

      Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection El blenderi

      Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi

      Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi

      Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection El blenderi

      Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi

      Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün

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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        El blenderi

        Toplam:

        Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi

        Kablosuz teknolojiyle buz parçalama gücü

        • Kablosuz
        • metal çubuk
        • 3 aksesuar
        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Philips el blenderinin XL doğrayıcı aksesuarı (1000 ml) ile büyük miktarlarda et, baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.

        Kazayla çalışmasını önlemek için emniyet şalteri

        Kazayla çalışmasını önlemek için emniyet şalteri

        Kullanıma hazır şarj etme aparatı

        Kullanıma hazır şarj etme aparatı

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          XL doğrayıcı
          Evet
          Kapaklı ölçek
          1 L
          XL doğrayıcı oluklu bıçakları
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          Paslanmaz çelik, kauçuk, pp ve alüminyum
          Mevcut renkler
          Alüminyum detaylı kömür grisi
          Malzeme hazneleri
          SAN
          Malzeme mili
          Paslanmaz çelik
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maksimum şarj olma süresi
          3 saat
          Piller
          7,4 V
          Maksimum kullanım süresi
          20 adete kadar dakika
          Hızlı şarj (1 hafif uygulama)
          15 dakika
          Adaptör
          220-240 V

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50/60 Hz
          Güç
          200 W

        • Genel özellikler

          Sökülebilir gövde
          Evet
          Hızlar
          1
          Emniyet şalteri
          Evet

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