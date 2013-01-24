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Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi
Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi
Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün
Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi
Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dünyanın en güçlü kablosuz el blenderi
Philips Alüminyum Serisi kablosuz el blenderiyle, pratiklik yepyeni bir anlam kazanıyor. En son kablosuz teknolojiyi ve modern tasarımı sunan bu el blenderi, size maksimum özgürlüğü ve kullanım kolaylığını sağlıyor. Tüm faydaları görün
El blenderi
Toplam:
Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.
Philips el blenderinin XL doğrayıcı aksesuarı (1000 ml) ile büyük miktarlarda et, baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.
Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler