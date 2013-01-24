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Optimum çok yönlülük için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Optimum çok yönlülük için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Optimum çok yönlülük için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Optimum çok yönlülük için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
El blenderi
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