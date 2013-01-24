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    Pure Essentials Collection

    El blenderi

    HR1377/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Optimum çok yönlülük için daha fazla güç Optimum çok yönlülük için daha fazla güç Optimum çok yönlülük için daha fazla güç
      -{discount-value}

      Pure Essentials Collection El blenderi

      HR1377/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Optimum çok yönlülük için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 329,90 TL
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      Pure Essentials Collection El blenderi

      Optimum çok yönlülük için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Optimum çok yönlülük için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 329,90 TL
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      Pure Essentials Collection El blenderi

      Optimum çok yönlülük için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi HR1377/90 ile, kendi mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        El blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Optimum çok yönlülük için daha fazla güç

        Güçlü 700W motor ve mutfak robotu aksesuarı

        • 700 W
        • Metal çubuk, iki fonksiyonlu bıçak
        • 4 aksesuar
        •  5 hızlı ve turbo
        Geniş 1,5 L mutfak robotu aksesuarı

        Geniş 1,5 L mutfak robotu aksesuarı

        Geniş 1,5 L mutfak robotu aksesuarı.

        Doğrama için yüksek kaliteli metal disk

        Doğrama için yüksek kaliteli metal disk

        Zor uygulamalar için turbo düğmesi

        Zor uygulamalar için turbo düğmesi

        Krema ve yumurta beyazı çırpmak için çırpma aksesuarı

        Krema ve yumurta beyazı çırpmak için çırpma aksesuarı

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Hızlar
          5
          Turbo işlevi
          Evet
          Sökülebilir gövde
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          700  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1,3  m

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Siyah, metalik ve kırmızı
          Ana Malzeme
          Paslanmaz çelik, lastik ve PP
          Malzeme hazneleri
          SAN
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Malzeme çubuğu
          Metal

        • Aksesuarlar

          Mutfak Robotu Aksesuarı
          1,5L
          Çırpıcı
          Evet
          Kapaklı ölçek
          1  L

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