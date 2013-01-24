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    Pure Essentials Collection

    El blenderi

    HR1372/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
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      Pure Essentials Collection El blenderi

      HR1372/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,90 TL
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      Pure Essentials Collection El blenderi

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Pure Essentials Collection El blenderi

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        El blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

        Güçlü 700 W motor ve çift hareketli bıçak

        • 700 W
        • Metal çubuk, iki fonksiyonlu bıçak
        • Doğrayıcı ve 2 aksesuar
        •  5 hızlı ve turbo
        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Philips el blenderinin XL doğrayıcı aksesuarı (1000 ml) ile büyük miktarlarda et, baharat, fındık, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.

        Krema, mayonez ve daha fazlası için çırpma aksesuarı

        Krema, mayonez ve daha fazlası için çırpma aksesuarı

        Philips el blenderinin tekli çırpma aksesuarı ile krema, mayonez, kek hamuru ve daha fazlasını çırpabilirsiniz. Bu aksesuar, el blenderinizi çok işlevli ve çok yönlü bir hale getirir.

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.

        Güçlü 700 W motor

        Güçlü 700 W motor

        Birden fazla hız ve turbo düğmesi

        Birden fazla hız ve turbo düğmesi

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Turbo işlevi
          Evet
          Sökülebilir gövde
          2 düğmeli
          Hız ayarı
          5

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          700  W
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1,3  m
          Gerilim
          220-240 V

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Siyah, metalik ve kırmızı
          Malzeme çubuğu
          Metal
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Malzeme haznesi
          SAN

        • Aksesuarlar

          Çırpıcı
          Evet
          Doğrayıcı
          • Kompakt doğrayıcı
          • XL doğrayıcı
          Ölçek
          1 L

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