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Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
El blenderi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.
Philips el blenderinin XL doğrayıcı aksesuarı (1000 ml) ile büyük miktarlarda et, baharat, fındık, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.
Philips el blenderinin tekli çırpma aksesuarı ile krema, mayonez, kek hamuru ve daha fazlasını çırpabilirsiniz. Bu aksesuar, el blenderinizi çok işlevli ve çok yönlü bir hale getirir.
Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar