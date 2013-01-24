Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün