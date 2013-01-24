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    Pure Essentials Collection

    El blenderi

    HR1371/90
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
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      Pure Essentials Collection El blenderi

      HR1371/90
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pure Essentials Collection El blenderi

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pure Essentials Collection El blenderi

      Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

      Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        El blenderi

        Toplam:

        Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç

        Güçlü 700 W motor ve çift hareketli bıçak

        • 700 W, metal çubuk
        • Çift fonksiyonlu bıçak
        • 1 L Ölçek, doğrayıcı
        •  5 hızlı ve turbo
        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        XL Doğrayıcı aksesuarıyla büyük miktarda yeşillik, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğan doğrayabilirsiniz.

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.

        Güçlü 700 W motor

        Güçlü 700 W motor

        Birden fazla hız ve turbo düğmesi

        Birden fazla hız ve turbo düğmesi

        1 L el blenderi ölçek kabı

        1 L ölçek kabıyla yemeklerinizde kullandığınız malzemeleri ölçebilmenin yanı sıra çorbaları, püreleri veya içecekleri de hızlıca karıştırabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Doğrayıcı
          XL doğrayıcı
          Ölçek
          1 L

        • Tasarım özellikleri

          Malzeme haznesi
          SAN
          Renkler
          Siyah, metalik ve kırmızı
          Çubuk malzemesi
          Metal
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,3 m

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50/60 Hz
          Gerilim
          220-240 V V
          Güç
          700 W

        • Genel özellikler

          Turbo işlevi
          Evet
          Sökülebilir gövde
          2 düğmeli
          Hız ayarı
          5

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