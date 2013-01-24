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Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel sonuçlar için daha fazla güç
Taze ve kaliteli yemek, her ev aşçısının takdir edeceği bir şeydir. Böyle yemekler yapmak için profesyonel aşçı olmanız gerekmez. Yeni Philips el blenderi ile, kendi mutfağınızda, hızla ve kolayca profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
El blenderi
Toplam:
Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.
XL Doğrayıcı aksesuarıyla büyük miktarda yeşillik, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğan doğrayabilirsiniz.
Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.
1 L ölçek kabıyla yemeklerinizde kullandığınız malzemeleri ölçebilmenin yanı sıra çorbaları, püreleri veya içecekleri de hızlıca karıştırabilirsiniz.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler