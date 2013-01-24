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    Daily Collection

    El blenderi

    HR1366/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
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      Daily Collection El blenderi

      HR1366/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi HR1366/00, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection El blenderi

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi HR1366/00, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi HR1366/00, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection El blenderi

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi HR1366/00, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        El blenderi

        Toplam:

        Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

        Güçlü 600 Watt motor ve çift hareketli bıçak

        • 600 W
        • metal çubuk
        • XL doğrayıcı ve aksesuarlar
        Güçlü 600 Watt motor

        Güçlü 600 Watt motor

        Malzemeleri saniyeler içinde karıştırır.

        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        En sert malzemeler için

        En sert malzemeler için

        Philips el blenderi en sert malzemeler için ekstra güç sağlayan turbo düğmesine sahiptir.

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        XL Doğrayıcı aksesuarıyla büyük miktarda yeşillik, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğan doğrayabilirsiniz.

        Krema, mayonez ve daha fazlası için çırpma aksesuarı

        Krema, mayonez ve daha fazlası için çırpma aksesuarı

        Philips el blenderinin tekli çırpma aksesuarı ile krema, mayonez, kek hamuru ve daha fazlasını çırpabilirsiniz. Bu aksesuar, el blenderinizi çok işlevli ve çok yönlü bir hale getirir.

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.

        Çorba, püre veya shake saklamak için 1L'lik kapaklı ölçek kabı

        Çorba, püre veya shake saklamak için 1L'lik kapaklı ölçek kabı

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Sökülebilir gövde
          2 düğmeli
          Hız ayarı
          2

        • Aksesuarlar

          Çırpıcı
          Evet
          Kapaklı ölçek
          1  l
          Doğrayıcı
          XL doğrayıcı

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz ve lavanta
          Ana Malzeme
          PP ve kauçuk
          Malzeme hazneleri
          SAN
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Malzeme çubuğu
          Metal

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220V-240  V
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          600  W
          Kordon uzunluğu
          1,3 m  m

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