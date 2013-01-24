Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
El blenderi
Toplam:
Malzemeleri saniyeler içinde karıştırır.
Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.
Philips el blenderi en sert malzemeler için ekstra güç sağlayan turbo düğmesine sahiptir.
Soğan, peynir vb. malzemeler için bıçak aksesuarı.
Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.
Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler