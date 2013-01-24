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    Daily Collection

    El blenderi

    HR1363/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
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      Daily Collection El blenderi

      HR1363/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection El blenderi

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection El blenderi

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Philips el blenderi, çift etkili bir bıçak ve 600 Watt değerindeki gücü bir araya getirir ve böylece, sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar verir. Sağlıklı ve lezzetli ev yemeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        El blenderi

        Toplam:

        Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

        Çift etkili bıçağa sahip blender

        • 600 W
        • Plastik çubuk
        • Doğrayıcı ve 1 aksesuar
        Güçlü 600 Watt motor

        Güçlü 600 Watt motor

        Malzemeleri saniyeler içinde karıştırır.

        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        En sert malzemeler için

        En sert malzemeler için

        Philips el blenderi en sert malzemeler için ekstra güç sağlayan turbo düğmesine sahiptir.

        Bıçak aksesuarı

        Bıçak aksesuarı

        Soğan, peynir vb. malzemeler için bıçak aksesuarı.

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Doğrayıcı
          Kompakt doğrayıcı
          Kapaklı ölçek
          0.5 L

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          PP ve kauçuk
          Renkler
          Beyaz ve lavanta
          Çubuk malzemesi
          Plastik
          Malzeme hazneleri
          SAN
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          600 W
          Frekans
          50/60 Hz
          Kordon uzunluğu
          1,3 m

        • Genel özellikler

          Hızlar
          2 (turbo dahil)

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