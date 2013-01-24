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    el blenderi

    HR1357
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın. İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın. İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.
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      el blenderi

      HR1357
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.

      Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      el blenderi

      İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.

      Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün

      İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.

      Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      el blenderi

      İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.

      Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün

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        el blenderi

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        • 300W
        • metal çubuk
        • ölçek kabı ve parçalayıcılı
        Güçlü 300 W motor

        Güçlü 300 W motor

        Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 300 Watt motor.

        Rahat temizlik

        Rahat temizlik

        Suda kolayca yıkamak için çıkarılabilir çubuk.

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Sebze kesmek için paslanmaz çelik bıçaklı parçalayıcı

        Sebze kesmek için paslanmaz çelik bıçaklı parçalayıcı

        Her tür malzemeyi kesebilen çift etkili bıçak

        Her tür malzemeyi kesebilen çift etkili bıçak

        Çorba, püre veya shake'lerinizi saklamak için ölçekli kap

        Çorba, püre veya shake'lerinizi saklamak için ölçekli kap

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Doğrayıcı
          Evet
          Kapaklı ölçek
          1 L

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          PP ve kauçuk
          Mevcut renkler
          mavili beyaz
          Malzeme hazneleri
          SAN
          Malzeme bıçağı
          paslanmaz çelik

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50-60 Hz
          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          300 W

        • Genel özellikler

          Hızlar
          4

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