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Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.
Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün
İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.
Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.
Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün
el blenderi
Toplam:
Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 300 Watt motor.
Suda kolayca yıkamak için çıkarılabilir çubuk.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler