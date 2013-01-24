İstediğiniz şekilde. Tam istediğiniz şekilde yapın.

Philips El blenderi, 300 Watt gücü çift etkili bıçak ile bir araya getirerek, çorbalar, püreler ve shake'ler için mükemmel akıcılıkta sonuçlar sağlar. İstediğiniz şekilde, tam istediğiniz şekilde yapın. Tüm faydaları görün