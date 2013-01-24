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Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, turbo ayarı, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, turbo ayarı, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, turbo ayarı, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, turbo ayarı, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
El blenderi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips el blenderinin Turbo işlevi sayesinde en sert malzemeleri bile kesebilirsiniz.
Philips el blenderinin 1,5 litrelik mutfak robotu aksesuarı ile sebze, yeşillik, et, peynir gibi malzemeleri doğrayabilir, dilimleyebilir ve öğütebilirsiniz.
Philips el blenderinin ikili mikser aksesuarı sayesinde krema, yumurta akı, mayonez ve daha fazlasını çırpabilirsiniz.
Ergonomik yumuşak tutma sapı, el blenderinin kullanımı sırasında kolay tutuşa ve hareket ettirmeye olanak sağlayan güvenli bir kavrama sunmak üzere tasarlanmıştır.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar