Daha fazla güç, daha fazla çeşit

Philips el blenderi 700 Watt güç, turbo ayarı, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün