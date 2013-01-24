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    Viva Collection

    El blenderi

    HR1335/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha fazla güç, daha fazla çeşit Daha fazla güç, daha fazla çeşit Daha fazla güç, daha fazla çeşit
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      Viva Collection El blenderi

      HR1335/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha fazla güç, daha fazla çeşit

      Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Viva Collection El blenderi

      Daha fazla güç, daha fazla çeşit

      Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Daha fazla güç, daha fazla çeşit

      Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Viva Collection El blenderi

      Daha fazla güç, daha fazla çeşit

      Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Viva Collection

        Viva Collection

        El blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha fazla güç, daha fazla çeşit

        Mikser ve doğrayıcı aksesuarlı 700 W el blender'ı

        • 700 W, metal çubuk
        • Ayarlanabilir hız ve turbo
        • Bıçak aksesuarı
        • Çift mikser ve ölçek kabı
        En zorlu malzemeler için turbo düğmesi

        En zorlu malzemeler için turbo düğmesi

        Philips el blenderinin Turbo işlevi sayesinde en sert malzemeleri bile kesebilirsiniz.

        Farklı malzemeler için 20 hız ayarı

        Farklı malzemeler için 20 hız ayarı

        20 farklı hız ayarı sayesinde el blenderinizin hızını farklı malzemeler için özel olarak ayarlayabilirsiniz.

        Krema, yumurta ve daha fazlası için ikili mikser aksesuarı

        Krema, yumurta ve daha fazlası için ikili mikser aksesuarı

        Philips el blenderinin ikili mikser aksesuarı sayesinde krema, yumurta akı, mayonez ve daha fazlasını çırpabilirsiniz.

        Baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdalar için doğrayıcı

        Baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdalar için doğrayıcı

        Bu Philips el blenderinin kompakt bıçak aksesuarı (500 ml) ile et, baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.

        Güvenli ve kolay kullanım için ergonomik olarak tasarlanmış tutma sapı

        Güvenli ve kolay kullanım için ergonomik olarak tasarlanmış tutma sapı

        Ergonomik yumuşak tutma sapı, el blenderinin kullanımı sırasında kolay tutuşa ve hareket ettirmeye olanak sağlayan güvenli bir kavrama sunmak üzere tasarlanmıştır.

        Güçlü 700 W motor

        Güçlü 700 W motor

        Ürünü kolayca temizlemek için makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Ürünü kolayca temizlemek için makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Ölçek
          0,9 L
          Kompakt doğrayıcı
          0,5  L
          İkili mikser aksesuarı
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Siyah
          Malzeme çubuğu
          Metal
          Ana Malzeme
          ABS Plastik
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik

        • Genel özellikler

          Hız ayarı
          20
          Turbo işlevi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,0  m
          Güç
          700  W
          Gerilim
          220-240  volt

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