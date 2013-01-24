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Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla güç, daha fazla çeşit
Philips el blenderi 700 Watt güç, hız ayarı seçenekleri, mikser ve mutfak robotu aksesuarlarını bir arada sunarak çorba, dip soslar ve shake'ler gibi en sevdiğiniz ev yapımı yiyecek ve içecekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün