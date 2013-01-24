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    El blenderi

    HR1315
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler
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      El blenderi

      HR1315
      Genel Derecelendirme / 5

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips El blenderi, çift etkili bıçak ve 550 Watt gücü bir araya getirir, çorbalar, püre ve shake'lerde mükemmel sonuçlar yaratır. Sağlıklı yemekler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      El blenderi

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips El blenderi, çift etkili bıçak ve 550 Watt gücü bir araya getirir, çorbalar, püre ve shake'lerde mükemmel sonuçlar yaratır. Sağlıklı yemekler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips El blenderi, çift etkili bıçak ve 550 Watt gücü bir araya getirir, çorbalar, püre ve shake'lerde mükemmel sonuçlar yaratır. Sağlıklı yemekler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      El blenderi

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips El blenderi, çift etkili bıçak ve 550 Watt gücü bir araya getirir, çorbalar, püre ve shake'lerde mükemmel sonuçlar yaratır. Sağlıklı yemekler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        El blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

        Mükemmel kıvamlı çorbalar, püreler ve shake'ler için

        • 550 W, metal çubuk
        • Çift fonksiyonlu bıçak
        • 0,8 L Ölçek
        • 1 hız
        Rahat temizlik

        Rahat temizlik

        Suda kolayca yıkamak için çıkarılabilir çubuk.

        Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 550 Watt motor

        Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 550 Watt motor

        Çok çeşitli malzemelere uygun güçlü 550 Watt motor.

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Kolay tutuş için ergonomik tutma yeri

        Kolay tutuş için ergonomik tutma yeri

        Çorba, püre veya shake'lerinizi saklamak için ölçekli kap

        Çorba, püre veya shake'lerinizi saklamak için ölçekli kap

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kapaklı ölçek
          0,8  L

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz-mavi
          Malzeme çubuğu
          Metal
          Ana Malzeme
          PP Plastik
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik

        • Genel özellikler

          Sökülebilir gövde
          Geçme bağlantılı
          Hız ayarı
          1

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,0  m
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          550  W
          Gerilim
          220V-240  volt

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