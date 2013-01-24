Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

Philips El blenderi, çift etkili bıçak ve 550 Watt gücü bir araya getirir, çorbalar, püre ve shake'lerde mükemmel sonuçlar yaratır. Sağlıklı yemekler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün