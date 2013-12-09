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  • Kullanılan ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

SatinSoftEpilatör

HP6522/01

4.7

| (3) İncelemeler

Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.

Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Islak ve Kuru kullanıma uygundur, duşta rahatlıkla kullanılabilir. Düzeltme taraklı tıraş başlığına sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Skin Perfect sistemine sahip epilatör

Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.

  • Cilt Bakım sistemi

  • Islak ve kuru kullanım

  • Tıraş başlığı

Daha pürüzsüz bir cilt için ölü hücre temizleme fırçası.

Daha pürüzsüz bir cilt için ölü hücre temizleme fırçası.

Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı tüm kullanım koşullarında optimum kavrama için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.

Masaj başlığı

Masaj başlığı

Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

3
2
1

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

harika

Tek kelimeyle süper bir ürün.Suda kullanabilkme özelliği büyük avantaj.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır

15/05/2013

Türkiye

Türkiye

şimdi sadece yumuşak bir dokunuş

Sonunda aradığım epilasyon aletini ürünün vücut kıvrımlarına uyum sağlaması bir kabloya bağlı kalmaması ve ayrıca uzunca giden şarjı sayesinde çok kullanışlı özellikle kullanılabilirlik açısından tasarlanmış diğer aparatları gerçekten işe yarıyor. suda çalışabilme özelliği sayesinde de ayrıca bir vakit ayırmama gerek kalmıyor.VÜcudu tüyleri alırken deforme etmiyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır

12/04/2014

Türkiye

Türkiye

ŞARZLI OLMASI GÜZEL AMA FİŞE TAKILI ÇALIŞMAMASI ÇOK SAÇMA

ÜRÜNÜ YENİ ALDIM KULLANIMINDAN GAYET MEMNUNDUM TAKİ ÜRÜNÜN ŞARJI BİTİP FİŞE TAKTIĞIMDA KULLANAMADIĞIMI ANLIYANA KADAR. SATIŞTA MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLMELİ EĞER BANA SATIN ALIRKEN BÖYLE Bİ BİLGİ VERİLSEYDİ TERCİH ETMEZDİM. ACELEM VAR VE ŞARJ OLMASINI BEKLİYEMİYCEK DURUMDAYKEN FİŞE TAKILI ÇALIŞTIRABİLMELİYİM EPİLASYON MAKİNEMİ. VE BAŞLIK ÇOK HASSAS UFAK Bİ MESAFEDEN YERE DÜŞTÜ VE ANINDA PARAMPARÇA OLDU YEDEK PARÇASINI NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM BİLMİYORUM.

Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır

Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır

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