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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6522/01
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Islak ve Kuru kullanıma uygundur, duşta rahatlıkla kullanılabilir. Düzeltme taraklı tıraş başlığına sahiptir.
Cilt Bakım sistemi
Islak ve kuru kullanım
Tıraş başlığı
Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı tüm kullanım koşullarında optimum kavrama için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.
Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
4.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
asude33
09/12/2013
Türkiye
harika
Tek kelimeyle süper bir ürün.Suda kullanabilkme özelliği büyük avantaj.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır
nehirf
15/05/2013
Türkiye
şimdi sadece yumuşak bir dokunuş
Sonunda aradığım epilasyon aletini ürünün vücut kıvrımlarına uyum sağlaması bir kabloya bağlı kalmaması ve ayrıca uzunca giden şarjı sayesinde çok kullanışlı özellikle kullanılabilirlik açısından tasarlanmış diğer aparatları gerçekten işe yarıyor. suda çalışabilme özelliği sayesinde de ayrıca bir vakit ayırmama gerek kalmıyor.VÜcudu tüyleri alırken deforme etmiyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır
BSRA
12/04/2014
Türkiye
ŞARZLI OLMASI GÜZEL AMA FİŞE TAKILI ÇALIŞMAMASI ÇOK SAÇMA
ÜRÜNÜ YENİ ALDIM KULLANIMINDAN GAYET MEMNUNDUM TAKİ ÜRÜNÜN ŞARJI BİTİP FİŞE TAKTIĞIMDA KULLANAMADIĞIMI ANLIYANA KADAR. SATIŞTA MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLMELİ EĞER BANA SATIN ALIRKEN BÖYLE Bİ BİLGİ VERİLSEYDİ TERCİH ETMEZDİM. ACELEM VAR VE ŞARJ OLMASINI BEKLİYEMİYCEK DURUMDAYKEN FİŞE TAKILI ÇALIŞTIRABİLMELİYİM EPİLASYON MAKİNEMİ. VE BAŞLIK ÇOK HASSAS UFAK Bİ MESAFEDEN YERE DÜŞTÜ VE ANINDA PARAMPARÇA OLDU YEDEK PARÇASINI NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM BİLMİYORUM.
Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır
Bu değerlendirme SatinSoft HP6522/01 Epilator için yapılmıştır