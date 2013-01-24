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    miniRITE T R

    HER9012DG/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı
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      miniRITE T R

      HER9012DG/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı

      Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.

      miniRITE T R

      Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı

      Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.

      Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı

      Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.

      miniRITE T R

      Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı

      Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.

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        miniRITE T R

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        Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı

        Tüm gün kullanım

        iPhone®, iPad®, iPod® için üretildi

        iPhone®, iPad®, iPod® için üretildi

        Philips HearLink; iPhone®, iPad®, iPod touch® için üretilmiş işitme cihazlarıdır. Bu cihazlardan alınan sesleri doğrudan Philips HearLink işitme cihazlarınızdan yayınlar.

        SoundMap Güçlendirme

        SoundMap Güçlendirme

        Dahili gürültü tahmini özelliği bulunan gelişmiş sıkıştırma tekniği, konuşmalar da dahil olmak üzere cihaz olmadan duyulmayan tüm seslere netlik ve duyulabilirlik kazandırır.

        SoundMap Geri Bildirim Giderici

        SoundMap Geri Bildirim Giderici

        Sesli geri bildirimleri erkenden algılayıp önleyebilecek kadar hızlı olan çığır açan bir geri bildirim giderici.

        SoundMap Gürültü Kontrolü

        SoundMap Gürültü Kontrolü

        Benzersiz çift mikrofonlu gürültü tahmini özelliği, gürültüyü ve konuşmayı doğru biçimde birbirinden ayırır. Arka plan gürültüsü azaltılarak gürültülü ortamlarda konuşmaları daha kolay anlamanız sağlanır.

        Kablosuz aksesuarlar

        Kablosuz aksesuarlar

        SoundTie teknolojisi, sizden uzakta bulunan arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmanızı ve en sevdiğiniz müzikler ile eğlenceli içeriklere ulaşmanızı sağlar. Android™ akıllı telefonunuzdaki çağrılara Philips AudioClip ile bağlanabilirsiniz. Philips TV Adaptörü, üstün kaliteli ses sistemleri ve TV'lerden alınan sesleri yayınlamanızı sağlar. Philips Uzaktan Kumanda veya Philips HearLink uygulamasını kullanarak işitme cihazınızın ses seviyesini ve programını dikkat çekmeden değiştirebilirsiniz.

        2,4 GHz kablosuz teknolojisi

        2,4 GHz kablosuz teknolojisi

        2,4 GHz Bluetooth® Low Energy, modern bağlantı cihazlarıyla doğrudan kablosuz bağlantı kurabilmenizi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ürün açıklaması

          Çift basmalı düğme
          Ses seviyesi ve program değiştirme, sessiz mod, uçuş modu
          T bobini
          Var
          miniFit hoparlörler
          çeşitli kulaklıklarla 4 seçenek
          Kaplama
          Hidrofobik
          IP değeri
          IP68
          Bluetooth®
          2,4 GHz BLE
          NFMI
          Var

        • Şarj edilebilme özelliği

          Kullanım saati
          24,7 saate kadar (kullanıma bağlı olarak)
          Şarj süresi
          3 saatte tam şarj
          Pil tipi
          Lityum-iyon

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            • Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod Touch; Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

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