Kablosuz aksesuarlar

SoundTie teknolojisi, sizden uzakta bulunan arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmanızı ve en sevdiğiniz müzikler ile eğlenceli içeriklere ulaşmanızı sağlar. Android™ akıllı telefonunuzdaki çağrılara Philips AudioClip ile bağlanabilirsiniz. Philips TV Adaptörü, üstün kaliteli ses sistemleri ve TV'lerden alınan sesleri yayınlamanızı sağlar. Philips Uzaktan Kumanda veya Philips HearLink uygulamasını kullanarak işitme cihazınızın ses seviyesini ve programını dikkat çekmeden değiştirebilirsiniz.