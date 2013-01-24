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Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı
Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı
Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.
Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı
Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şarj edilebilir kulak içi işitme cihazı
Dahili şarj edilebilir pili ve temassız şarj sistemiyle Philips HearLink, şarj edilebilir pilin modern rahatlığını sunar. Akıllı cihazlardan veri akışı özelliği ve kısa şarj süresiyle tüm gün kullanımın keyfini çıkarın.
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Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips HearLink; iPhone®, iPad®, iPod touch® için üretilmiş işitme cihazlarıdır. Bu cihazlardan alınan sesleri doğrudan Philips HearLink işitme cihazlarınızdan yayınlar.
Dahili gürültü tahmini özelliği bulunan gelişmiş sıkıştırma tekniği, konuşmalar da dahil olmak üzere cihaz olmadan duyulmayan tüm seslere netlik ve duyulabilirlik kazandırır.
Sesli geri bildirimleri erkenden algılayıp önleyebilecek kadar hızlı olan çığır açan bir geri bildirim giderici.
Benzersiz çift mikrofonlu gürültü tahmini özelliği, gürültüyü ve konuşmayı doğru biçimde birbirinden ayırır. Arka plan gürültüsü azaltılarak gürültülü ortamlarda konuşmaları daha kolay anlamanız sağlanır.
SoundTie teknolojisi, sizden uzakta bulunan arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmanızı ve en sevdiğiniz müzikler ile eğlenceli içeriklere ulaşmanızı sağlar. Android™ akıllı telefonunuzdaki çağrılara Philips AudioClip ile bağlanabilirsiniz. Philips TV Adaptörü, üstün kaliteli ses sistemleri ve TV'lerden alınan sesleri yayınlamanızı sağlar. Philips Uzaktan Kumanda veya Philips HearLink uygulamasını kullanarak işitme cihazınızın ses seviyesini ve programını dikkat çekmeden değiştirebilirsiniz.
2,4 GHz Bluetooth® Low Energy, modern bağlantı cihazlarıyla doğrudan kablosuz bağlantı kurabilmenizi sağlar.
Ürün açıklaması
Şarj edilebilme özelliği