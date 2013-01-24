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    Avance Collection

    Su ısıtıcı

    HD9380/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel lezzetli sıcak içecekler Mükemmel lezzetli sıcak içecekler Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
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      Avance Collection Su ısıtıcı

      HD9380/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel lezzetli sıcak içecekler

      İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Avance Collection Su ısıtıcı

      Mükemmel lezzetli sıcak içecekler

      İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Mükemmel lezzetli sıcak içecekler

      İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Avance Collection Su ısıtıcı

      Mükemmel lezzetli sıcak içecekler

      İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Su ısıtıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Mükemmel lezzetli sıcak içecekler

        İçeceğinize en uygun sıcaklık ayarlarıyla

        • 1,0 L 2400 W
        • Dijital sıcaklık kontrollü
        • Siyah
        • Yaylı kapak
        Tercih ettiğiniz sıcak içeceğe özel 5 ön ayarlı düğme

        Tercih ettiğiniz sıcak içeceğe özel 5 ön ayarlı düğme

        40, 80, 90, 95 ve 100°C ön ayarlı sıcaklık değerlerini kullanarak çayınızı, hazır kahvenizi, çorbanızı veya eriştenizi tam istediğiniz sıcaklıkta hazırlayabilirsiniz.

        Sıcak tutma fonksiyonu suyu ayarladığınız derecede tutar

        Sıcak tutma fonksiyonu suyu ayarladığınız derecede tutar

        Artık suyunuzu sürekli yeniden kaynatmanıza gerek yok. Sıcak tutma fonksiyonu suyun seçilen ön ayar için doğru sıcaklıkta tutulmasını sağlar.

        Temiz bir fincan su ve su ısıtıcı için musluk filtresi

        Temiz bir fincan su ve su ısıtıcı için musluk filtresi

        Musluğun ince mikro gözenekli filtresi bardağınızdaki suyun temiz olmasını ve içeceğinizde kireç parçacıkları bulunmamasını sağlar.

        Sadece ihtiyacınız kadar su kaynatmanız için tek fincan göstergesi

        Sadece ihtiyacınız kadar su kaynatmanız için tek fincan göstergesi

        Tüketicilerin sadece ihtiyaçları olan miktarda su kaynatmalarını sağlar; böylece enerji ve su tasarrufu sağlayarak çevre korumasına katkıda bulunur.

        Çoklu güvenlik sistemi

        Çoklu güvenlik sistemi

        Su ısıtıcı hazır olduğunda veya tabanından kaldırıldığında otomatik kapanma özelliğiyle birlikte susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

        Kapak ve ağızdan kolay doldurma

        Su ısıtıcısı, ağızdan veya menteşeli kapak açılarak doldurulabilir.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

        Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Siyah
          Isıtma parçası
          Paslanmaz çelik

        • Genel özellikler

          Kablosuz
          Evet
          Ergonomik tutma yeri
          Evet
          Geniş açılan kapak
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          360 dereceli taban
          Evet
          Kaynama-Susuz Kalma Koruması
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet
          Yayvan ısıtma elemanı
          Evet
          Kapak ve aynı zamanda musluk tıpası
          Evet

        • Aksesuarlar

          Filtre
          Tek filtre

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kapasite
          1,0 L
          Güç
          2400  W

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          20 x 22 x 23  cm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          32,6 x 29,5 x 23,6  cm

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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