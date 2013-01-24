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Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
İçeceğinizi en lezzetli hale getirmeye mi çalışıyorsunuz? Tüm sıcak içeceklerden en fazla lezzet almak için içeceğin ideal sıcaklığında hazırlanması gerekir. Su ısıtıcınızdaki doğru sıcaklık simgesini seçerek sıcak içeceğinizin en lezzetli halinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
40, 80, 90, 95 ve 100°C ön ayarlı sıcaklık değerlerini kullanarak çayınızı, hazır kahvenizi, çorbanızı veya eriştenizi tam istediğiniz sıcaklıkta hazırlayabilirsiniz.
Artık suyunuzu sürekli yeniden kaynatmanıza gerek yok. Sıcak tutma fonksiyonu suyun seçilen ön ayar için doğru sıcaklıkta tutulmasını sağlar.
Musluğun ince mikro gözenekli filtresi bardağınızdaki suyun temiz olmasını ve içeceğinizde kireç parçacıkları bulunmamasını sağlar.
Tüketicilerin sadece ihtiyaçları olan miktarda su kaynatmalarını sağlar; böylece enerji ve su tasarrufu sağlayarak çevre korumasına katkıda bulunur.
Su ısıtıcı hazır olduğunda veya tabanından kaldırıldığında otomatik kapanma özelliğiyle birlikte susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.
Su ısıtıcısı, ağızdan veya menteşeli kapak açılarak doldurulabilir.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar
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