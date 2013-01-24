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Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma elemanı sayesinde bu su ısıtıcı, suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlemesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma elemanı sayesinde bu su ısıtıcı, suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlemesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Su ısıtıcısı, ağızdan veya menteşeli kapak açılarak doldurulabilir.
Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.
Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Kireci önlemek için tek etkili kireç önleyici filtre. Sonuç ortada: daha temiz su ve su ısıtıcısı.
Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen menteşeli kapak.
Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
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