Hızlı ve kolay kaynatma

Yassı ısıtma elemanı sayesinde bu su ısıtıcı, suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlemesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün