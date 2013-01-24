Ekmek, hamur ve hatta reçel yapmak için 12 ön ayarlı program

Philips Ekmek yapma makinesinde zengin ve doyurucu buğday ekmeğinden glutensiz ekmeğe, Francala ekmeğinden çeşitli tatlılara kadar her türlü ekmeği tam istediğiniz şekilde yapmanıza olanak sağlayan 12 hazır program bulunur. Bu makineyi kullanarak makarna, pizza, baget ekmeği, kurabiye ve hamur işleri için lezzetli hamur yoğurabilir, hatta reçel bile yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, sıcaklığı ve süreyi kontrol eden hazır ayarlar sayesinde her zaman en lezzetli sonuçları kolayca elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Aceleniz varsa, iki kat hızlı çalışmasını sağlayan ve hatta sadece bir saat içinde ekmek yapmanızı sağlayan çeşitli hızlı programlar da bulunmaktadır.