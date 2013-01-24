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    Viva Collection

    Ekmek yapma makinesi

    HD9020/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her sabah taze ekmek keyfi Her sabah taze ekmek keyfi Her sabah taze ekmek keyfi
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      Viva Collection Ekmek yapma makinesi

      HD9020/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Her sabah taze ekmek keyfi

      Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Viva Collection Ekmek yapma makinesi

      Her sabah taze ekmek keyfi

      Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün

      Her sabah taze ekmek keyfi

      Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Viva Collection Ekmek yapma makinesi

      Her sabah taze ekmek keyfi

      Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Ekmek yapma makinesi

        Toplam:

        Her sabah taze ekmek keyfi

        Tam istediğiniz gibi. Kolayca ve lezzetli!

        • 12 menü
        • 1000 gr
        • Beyaz eflatun
        Herkes için kolay düğmelerle kolay kullanım

        Herkes için kolay düğmelerle kolay kullanım

        Philips ekmek yapma makinesinin düğmeleri programları kolayca ayarlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Önce ekmek tipini, ardından tarife uygun olarak ağırlığı ve son olarak kızartma seviyesini seçin (veya isterseniz hazır kızartma ayarını kullanın), ardından programı başlatın. Büyük simgeler hangi düğmenin ne işe yaradığını net bir şekilde gösterirken, yaptığınız seçimler LCD ekranda onaylanır.

        Ekmek, hamur ve hatta reçel yapmak için 12 ön ayarlı program

        Ekmek, hamur ve hatta reçel yapmak için 12 ön ayarlı program

        Philips Ekmek yapma makinesinde zengin ve doyurucu buğday ekmeğinden glutensiz ekmeğe, Francala ekmeğinden çeşitli tatlılara kadar her türlü ekmeği tam istediğiniz şekilde yapmanıza olanak sağlayan 12 hazır program bulunur. Bu makineyi kullanarak makarna, pizza, baget ekmeği, kurabiye ve hamur işleri için lezzetli hamur yoğurabilir, hatta reçel bile yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, sıcaklığı ve süreyi kontrol eden hazır ayarlar sayesinde her zaman en lezzetli sonuçları kolayca elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Aceleniz varsa, iki kat hızlı çalışmasını sağlayan ve hatta sadece bir saat içinde ekmek yapmanızı sağlayan çeşitli hızlı programlar da bulunmaktadır.

        Her sabah taze ekmek keyfi için 13 saate kadar zamanlama ayarı

        Her sabah taze ekmek keyfi için 13 saate kadar zamanlama ayarı

        Her sabah taptaze ve sıcacık ekmek kokusunun keyfini çıkarın; güne mükemmel bir başlangıcın en güzel yolu! Tek yapmanız gereken, geceden zamanlayıcıyı ayarlamak; ekmek yapma makinesi ayarladığınız saatte veya ne zaman isterseniz keyfini çıkarabileceğiniz taze ekmeği siz uyurken yapar.

        Ekstra malzemeyle yapılan özel ekmekler için "Ekle" göstergesi

        Ekstra malzemeyle yapılan özel ekmekler için "Ekle" göstergesi

        Fındık veya kuru yemiş gibi ekstra lezzetlerle özel ekmekler yapın; hem kolay hem eğlenceli. "Ekle" göstergesi yandığında ekstra malzemeleri hamura ekleyin; işin kalanını ekmek makinesi yapar. Farklı bir lezzet için fındık, çekirdek, zeytin, kuru yemiş, peynir, soğan, pastırma, helva, çikolata ve çok daha fazlasını ekleyebilirsiniz!

        1 kg'a kadar 3 farklı boy ekmek yapın

        1 kg'a kadar 3 farklı boy ekmek yapın

        Tam ihtiyacınız olan miktarda ekmek yapın. Ekmek yapma makinesinin küçük, orta ve 500 g, 750 g ve 1 kg gibi büyük boy işaretlerini kullanın.

        İstediğiniz sertlikte ekmek kıtırı için 3 kızartma ayarı

        İstediğiniz sertlikte ekmek kıtırı için 3 kızartma ayarı

        Üç kızartma ayarından birini kullanarak ekmeği tam istediğiniz gibi yapın. Damak tadınıza ve yemek tariflerinize göre hafif, orta veya koyu ayarlarından birini seçin.

        Kolay temizlik için çıkarılabilir kapak

        Kolay temizlik için çıkarılabilir kapak

        Ekmek yapma makinesinin iç kısmı yapışmaz kaplamaya sahiptir ve cihazda çıkarılabilir bir kapak bulunur. Bu sayede temizlemesi çok kolaydır: kapağı açın ve saniyeler içinde temizleyin.

        Kullanışlı tarifler birlikte verilir

        Kullanışlı tarifler birlikte verilir

        Bazen yeni lezzetler denemek istemez misiniz? Kullanışlı tarif kitapçığında özel ekmek yapma tariflerinin yanı sıra, tarifin dışına çıkarak özel bir lezzet hazırlamak istediğinizde malzemeleri nasıl kullanacağınıza yardımcı olan birçok ipucu ve püf noktası da bulunur. Dahası, daha önce bir ekmek yapma makinesi kullanmamış olsanız bile, tarifleri izlemek ve yapmak çok kolaydır.

        İzleme penceresinden ekmeğin kabarmasını ve kızarmasını izleyin

        İzleme penceresinden ekmeğin kabarmasını ve kızarmasını izleyin

        İzleme penceresinde ekmek yapma makinesinin yoğurma, karıştırma ve pişirme gibi adımlarını kolayca takip edebilirsiniz. Özellikle sürecin nasıl ilerlediğini görmek ve işlerin plana uygun ilerlediğinden emin olmak istiyorsanız.

        Ölçüm kabı ve kaşık birlikte verilir

        İşe başlarken tam da ihtiyacınız olan ölçüm kabini ve kaşığını kullanarak katı ve sıvı malzemeleri tam gereken miktarlarda ekleyin.

        Kolay ve güvenli taşıma için entegre kaymaz tutma yerleri

        Ekmek yapma makinesini başka yere taşımanız veya bir karton kutu içinde saklamanız gerektiğinde, entegre kaymaz tutma yerleri sayesinde kolayca kaldırabilir ve güvenle taşıyabilirsiniz.

        Isınmaz tabana güvenle dokunabilirsiniz

        Isınmaz tabana güvenle dokunabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Tek dokunuşlu kullanım
          Evet
          LCD ekran
          Evet
          Tarif kitapçığı
          Evet
          Kontrol penceresi
          Evet
          Isı korumalı dış kaplama
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Kablo sarıcı
          Evet
          Malzeme ekleme sinyali
          Evet
          Sadece pişir
          Evet
          Kızartma seviyeleri
          3
          Hamur programı
          Makarna, genel (pizza, kurabiye, baget ekmeği vb.)
          Zamanlayıcı süresi
          13
          Reçel programı
          Evet
          Fırça sayısı
          1
          Hızlı program
          Evet
          Isınma süresi
          1 saat
          Ekmek kapasitesi
          500 g, 750 g, 1 kg
          Program sayısı
          12

        • Aksesuarlar dahildir

          Ölçme kabı
          Evet
          Ölçüm kaşığı
          Evet
          Fırça
          Evet
          Pişirme kabı
          Maksimum 1 kg

        • Malzeme

          Ana gövde
          PP plastik
          Pişirme kabı
          Çift kat yapışmaz kaplamalı anadize alüminyum
          Karıştırma fırçası
          Yapışmaz kaplamalı dökme

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz ve lavanta

        • Lojistik verileri

          Ambalaj boyutu
          325x290x300 (UxGxY)  mm
          Ürün ağırlığı
          5,1  kg

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