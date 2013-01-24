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Her sabah taze ekmek keyfi
Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her sabah taze ekmek keyfi
Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün
Her sabah taze ekmek keyfi
Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her sabah taze ekmek keyfi
Her sabah taptaze ve sıcacık ekmeğin kokusuna dayanamayacaksınız! Ekmek yapmak çok kolay… Malzemeleri geceden ekleyin ve ertesi sabah için gecikmeli zamanlayıcıyı ayarlayın; gerisini ekmek makinesi HD9020/40 halleder. Tüm faydaları görün
Ekmek yapma makinesi
Toplam:
Philips ekmek yapma makinesinin düğmeleri programları kolayca ayarlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Önce ekmek tipini, ardından tarife uygun olarak ağırlığı ve son olarak kızartma seviyesini seçin (veya isterseniz hazır kızartma ayarını kullanın), ardından programı başlatın. Büyük simgeler hangi düğmenin ne işe yaradığını net bir şekilde gösterirken, yaptığınız seçimler LCD ekranda onaylanır.
Philips Ekmek yapma makinesinde zengin ve doyurucu buğday ekmeğinden glutensiz ekmeğe, Francala ekmeğinden çeşitli tatlılara kadar her türlü ekmeği tam istediğiniz şekilde yapmanıza olanak sağlayan 12 hazır program bulunur. Bu makineyi kullanarak makarna, pizza, baget ekmeği, kurabiye ve hamur işleri için lezzetli hamur yoğurabilir, hatta reçel bile yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, sıcaklığı ve süreyi kontrol eden hazır ayarlar sayesinde her zaman en lezzetli sonuçları kolayca elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Aceleniz varsa, iki kat hızlı çalışmasını sağlayan ve hatta sadece bir saat içinde ekmek yapmanızı sağlayan çeşitli hızlı programlar da bulunmaktadır.
Her sabah taptaze ve sıcacık ekmek kokusunun keyfini çıkarın; güne mükemmel bir başlangıcın en güzel yolu! Tek yapmanız gereken, geceden zamanlayıcıyı ayarlamak; ekmek yapma makinesi ayarladığınız saatte veya ne zaman isterseniz keyfini çıkarabileceğiniz taze ekmeği siz uyurken yapar.
Fındık veya kuru yemiş gibi ekstra lezzetlerle özel ekmekler yapın; hem kolay hem eğlenceli. "Ekle" göstergesi yandığında ekstra malzemeleri hamura ekleyin; işin kalanını ekmek makinesi yapar. Farklı bir lezzet için fındık, çekirdek, zeytin, kuru yemiş, peynir, soğan, pastırma, helva, çikolata ve çok daha fazlasını ekleyebilirsiniz!
Tam ihtiyacınız olan miktarda ekmek yapın. Ekmek yapma makinesinin küçük, orta ve 500 g, 750 g ve 1 kg gibi büyük boy işaretlerini kullanın.
Üç kızartma ayarından birini kullanarak ekmeği tam istediğiniz gibi yapın. Damak tadınıza ve yemek tariflerinize göre hafif, orta veya koyu ayarlarından birini seçin.
Ekmek yapma makinesinin iç kısmı yapışmaz kaplamaya sahiptir ve cihazda çıkarılabilir bir kapak bulunur. Bu sayede temizlemesi çok kolaydır: kapağı açın ve saniyeler içinde temizleyin.
Bazen yeni lezzetler denemek istemez misiniz? Kullanışlı tarif kitapçığında özel ekmek yapma tariflerinin yanı sıra, tarifin dışına çıkarak özel bir lezzet hazırlamak istediğinizde malzemeleri nasıl kullanacağınıza yardımcı olan birçok ipucu ve püf noktası da bulunur. Dahası, daha önce bir ekmek yapma makinesi kullanmamış olsanız bile, tarifleri izlemek ve yapmak çok kolaydır.
İzleme penceresinde ekmek yapma makinesinin yoğurma, karıştırma ve pişirme gibi adımlarını kolayca takip edebilirsiniz. Özellikle sürecin nasıl ilerlediğini görmek ve işlerin plana uygun ilerlediğinden emin olmak istiyorsanız.
İşe başlarken tam da ihtiyacınız olan ölçüm kabini ve kaşığını kullanarak katı ve sıvı malzemeleri tam gereken miktarlarda ekleyin.
Ekmek yapma makinesini başka yere taşımanız veya bir karton kutu içinde saklamanız gerektiğinde, entegre kaymaz tutma yerleri sayesinde kolayca kaldırabilir ve güvenle taşıyabilirsiniz.
Isınmaz tabana güvenle dokunabilirsiniz
Genel özellikler
Aksesuarlar dahildir
Malzeme
Tasarım özellikleri
Lojistik verileri