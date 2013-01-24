Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

Bu sofistike Philips kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak filtre kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün