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Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak filtre kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak filtre kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak filtre kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak filtre kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips kahve makinesinin yüksek hızlı pompası kahvenizi optimum kahve aromasıyla daha hızlı hazırlar.
Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.
Kahve makinesini kapatmayı unuttunuz mu? Endişelenmeyin! Kahve hazırlandıktan 2 saat sonra kahve makineniz enerjiden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.
Su haznesinin çıkarılabilme imkanı suyun doldurulmasını veya haznenin temizlenmesini kolaylaştırır.
Filtre tutucu yana doğru çevrilerek açılır. Bu da kahvenin doldurulmasını kolaylaştırır. Filtre tutucu aynı zamanda kolay temizleme için çıkarılabilir.
Yedek kablo, kahve makinesinin altındaki kablo bölmesinde saklanabilir. Bu şekilde kahve makineniz mutfağınızda yer kaplamaz.
Sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.
Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.
Philips kahve makinesi, kirecini ne zaman çözmeniz gerektiğini bildirir. Düzenli yapılan çözme işlemi, kahve makinenizden en iyi lezzeti elde etmenizi sağlarken, musluk suyundan gelen kireç birikimine karşı cihazınızı korur.
Tasarım
İstediğiniz tarzda filtre kahve
Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar