Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün