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Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips kahve makinesinin yüksek hızlı pompası kahvenizi optimum kahve aromasıyla daha hızlı hazırlar.
Philips kahve sertliği kontrolü kahvenizin sertliğini kolayca ayarlamanızı ve tercih ettiğiniz ayarı saklamanızı sağlar. Böylece ister iki ister on fincan kahve yapın, tercih ettiğiniz kahve lezzetinin tadını çıkarabilirsiniz.
Kahvenizi her an yudumlayabilmeniz için kahve yapımını istenilen anda durduran damlama önleyici
Kahve makinesini kapatmayı unuttunuz mu? Endişelenmeyin! Kahve hazırlandıktan 2 saat sonra kahve makineniz enerjiden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.
Kahve makinenizin çıkarılabilir su haznesi su haznesini temizlemeyi veya yeniden su doldurmayı kolaylaştırır.
Kahve makinesinin filtre tutucusu çıkarılabilir özelliktedir, böylelikle kahve doldurmak veya filtreyi temizlemek kolaydır.
Kabloyu kahve makinesinin altında saklamak kablo karmaşasına son vererek mutfak tezgahının temiz kalmasını sağlar.
Philips kahve makinesi, kirecini ne zaman çözmeniz gerektiğini bildirir. Düzenli yapılan çözme işlemi, kahve makinenizden en iyi lezzeti elde etmenizi sağlarken, musluk suyundan gelen kireç birikimine karşı cihazınızı korur.
Bu Philips kahve makinesinin tüm parçaları kolay ve zahmetsiz temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Tasarım
İstediğiniz tarzda filtre kahve
Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve
Ağırlık ve boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar