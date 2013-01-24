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    Pure Essentials

    Kahve makinesi

    HD7686/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
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      Pure Essentials Kahve makinesi

      HD7686/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Pure Essentials Kahve makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Pure Essentials Kahve makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu sofistike Philips HD7686/30 kahve makinesi aradığınız lezzeti ve üst düzey tasarımı bir arada sunuyor. Dahili kahve ölçeği sayesinde sertliği ayarlayarak kahvenizi kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials

        Pure Essentials

        Kahve makinesi

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        Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

        Kişiye özel sertlik ayarı için MyAroma Kontrolü

        • Cam sürahili
        • Almanya'da üretilmiştir
        • Beyaz
        1400 Watt

        1400 Watt

        Philips kahve makinesinin yüksek hızlı pompası kahvenizi optimum kahve aromasıyla daha hızlı hazırlar.

        Tercih ettiğiniz lezzet için kahve sertliği kontrolü

        Tercih ettiğiniz lezzet için kahve sertliği kontrolü

        Philips kahve sertliği kontrolü kahvenizin sertliğini kolayca ayarlamanızı ve tercih ettiğiniz ayarı saklamanızı sağlar. Böylece ister iki ister on fincan kahve yapın, tercih ettiğiniz kahve lezzetinin tadını çıkarabilirsiniz.

        Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

        Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

        Kahvenizi her an yudumlayabilmeniz için kahve yapımını istenilen anda durduran damlama önleyici

        2 saat sonra otomatik kapanma

        2 saat sonra otomatik kapanma

        Kahve makinesini kapatmayı unuttunuz mu? Endişelenmeyin! Kahve hazırlandıktan 2 saat sonra kahve makineniz enerjiden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

        Çıkarılabilir su haznesi

        Çıkarılabilir su haznesi

        Kahve makinenizin çıkarılabilir su haznesi su haznesini temizlemeyi veya yeniden su doldurmayı kolaylaştırır.

        Çıkarılabilir filtre tutucu

        Çıkarılabilir filtre tutucu

        Kahve makinesinin filtre tutucusu çıkarılabilir özelliktedir, böylelikle kahve doldurmak veya filtreyi temizlemek kolaydır.

        Kablo toplama

        Kablo toplama

        Kabloyu kahve makinesinin altında saklamak kablo karmaşasına son vererek mutfak tezgahının temiz kalmasını sağlar.

        Kireç çözme göstergesi ışığı

        Philips kahve makinesi, kirecini ne zaman çözmeniz gerektiğini bildirir. Düzenli yapılan çözme işlemi, kahve makinenizden en iyi lezzeti elde etmenizi sağlarken, musluk suyundan gelen kireç birikimine karşı cihazınızı korur.

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Bu Philips kahve makinesinin tüm parçaları kolay ve zahmetsiz temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • İstediğiniz tarzda filtre kahve

          Otomatik kapanma
          Evet

        • Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve

          Su seviyesi göstergesi
          Evet
          Çıkarılabilir filtre tutucu
          Evet
          Makinede yıkanabilir parçalar
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet
          Işıklı güç düğmesi
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (U x D x Y)
          382 x 196 x 395  mm
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  l
          Ambalaj ağırlığı
          2,7  kg
          Ürün ağırlığı
          2  kg

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kahve sürahisi tipi
          Cam aroma sürahisi
          Kablo Saklama
          Evet
          Desteklenen kahve türleri
          Öğütülmüş kahve
          Menşei
          • Çin'de üretilmiştir
          • Hollanda'da tasarlanmıştır
          Güç
          1400  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          88  cm
          Kahve yapım süresi
          <10  dakika
          Kapasite
          1,2 L / 10-15 fincan

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          HD 7686/30 Beyaz/paslanmaz çelik/ kırmızı dalgalar

        • Aksesuarlar

          Sürahi
          HD7985 (beyaz), HD7986 (siyah)

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