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    Café Gaia

    Kahve makinesi

    HD7566/20
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
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      Café Gaia Kahve makinesi

      HD7566/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

      Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      Café Gaia Kahve makinesi

      İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

      Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün

      İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

      Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      Café Gaia Kahve makinesi

      İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

      Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün

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        Café Gaia

        Café Gaia

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

        Her fincan kahvede en iyi lezzet için aroma karıştırıcı

        • Cam sürahili
        • Siyah ve metal
        Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma

        Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma

        Kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Bu, AB üyesi tüm ülkelerde satılan kahve makineleri için geçerli olan AB düzenlemesinden kaynaklanır. Kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız Philips, kahve makinelerini birer termos ile sunar.

        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.

        Konsantre su akışı sayesinde zengin kahve tadı

        Konsantre su akışı sayesinde zengin kahve tadı

        Kahve yatağına akan konsantre su akışı sayesinde kahve çekirdeklerinden optimum lezzet elde edilir.

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

        Kahvenin kolayca doldurulması için döner filtre tutucu

        Kahvenin kolayca doldurulması için döner filtre tutucu

        Filtre tutucu yana doğru çevrilerek açılır. Bu da kahvenin doldurulmasını kolaylaştırır. Filtre tutucu aynı zamanda kolay temizleme için çıkarılabilir.

        Mutfağınıza kolayca yerleştirmeniz için kablo toplama bölmesi

        Mutfağınıza kolayca yerleştirmeniz için kablo toplama bölmesi

        Yedek kablo, kahve makinesinin arkasındaki kablo bölmesinde kolayca saklanabilir. Bu şekilde kahve makineniz mutfağınızda yer kaplamaz.

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Metal

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Cam sürahi

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50 - 60 Hz
          Su haznesi kapasitesi
          Up to 15 fincanlar
          Bir fincan için hazırlama süresi
          10 dakika
          Gerilim
          220 - 240 volt
          Su haznesi kapasitesi
          1,2 L
          Su kazanları
          0
          Kordon uzunluğu
          0,85 m

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Polonya

        • Sürdürülebilirlik

          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1000 W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (GxDxY)
          230x215x335 mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          4 kg
          Ürün ağırlığı
          1,7 kg

        • Kaplama

          Malzeme su haznesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz çelik ve plastik

        • Genel özellikler

          Kahveli içecekler
          Damlamalı filtre kahve
          Özel işlevler
          Aroma karıştırıcı
          Kolay kullanım ve temizlik
          • Otomatik kapanma
          • Su seviyesi göstergesi
          • Damlama önleyici
          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          • Makinede yıkanabilen parçalar
          • Çıkarılabilir filtre tutucu
          Uygun olduğu ürünler
          Çekilmiş kahve tozu

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