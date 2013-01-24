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İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün
İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
Café Gaia kahve makinesi, hem kahve tadında hem de tasarımda olağanüstü kalite sunar. Aroma karıştırıcı, her fincan kahvede en iyi lezzeti sunmak için kahveyi termosun içinde karıştırır. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Bu, AB üyesi tüm ülkelerde satılan kahve makineleri için geçerli olan AB düzenlemesinden kaynaklanır. Kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız Philips, kahve makinelerini birer termos ile sunar.
Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.
Kahve yatağına akan konsantre su akışı sayesinde kahve çekirdeklerinden optimum lezzet elde edilir.
Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.
Filtre tutucu yana doğru çevrilerek açılır. Bu da kahvenin doldurulmasını kolaylaştırır. Filtre tutucu aynı zamanda kolay temizleme için çıkarılabilir.
Yedek kablo, kahve makinesinin arkasındaki kablo bölmesinde kolayca saklanabilir. Bu şekilde kahve makineniz mutfağınızda yer kaplamaz.
Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.
Sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.
Tasarım
Aksesuarlar
Servis
Teknik spesifikasyonlar
Menşei
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
Kaplama
Genel özellikler