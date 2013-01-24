Zahmetsizce taze kahve

Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün