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Zahmetsizce taze kahve
Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsizce taze kahve
Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün
Zahmetsizce taze kahve
Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsizce taze kahve
Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Toplam:
Philips Aroma sürahisi camdan üretilmiş ve kahve lezzetini en iyi şekilde korumak için tasarlanmıştır.
Philips kahve makinenizin pompası kahvenizi hızla hazırlar.
Kahvenizi her an yudumlayabilmeniz için kahve yapımını istenilen anda durduran damlama önleyici
Bu kahve makinesinin 1,2 L kahve kapasiteli sürahisi ile 10 - 15 fincan kahve içebilirsiniz (fincan büyüklüğüne göre).
Kullanılmayan kablonun kolay saklanması için.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar