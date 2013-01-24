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    Viva Collection

    Kahve makinesi

    HD7502/55
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zahmetsizce taze kahve Zahmetsizce taze kahve Zahmetsizce taze kahve
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      Viva Collection Kahve makinesi

      HD7502/55
      Genel Derecelendirme / 5

      Zahmetsizce taze kahve

      Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection Kahve makinesi

      Zahmetsizce taze kahve

      Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün

      Zahmetsizce taze kahve

      Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection Kahve makinesi

      Zahmetsizce taze kahve

      Philips'in kullanımı kolay, dayanıklı kahve makinesi sayesinde evinizin rahatlığında klasik filtre kahvenizin keyfini çıkarın. Siz arkadaşlarınızla dinlenirken bırakın Philips kahve makinesi kahvenizi hazırlasın ve taze kahve kokusunu evinizin tüm odalarına yaysın. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Kahve makinesi

        Toplam:

        Zahmetsizce taze kahve

        Modern görünüm, sonsuz lezzet

        • Cam sürahili
        • Beyaz turuncu
        Aroma sürahisi kahvenin lezzetini korur

        Aroma sürahisi kahvenin lezzetini korur

        Philips Aroma sürahisi camdan üretilmiş ve kahve lezzetini en iyi şekilde korumak için tasarlanmıştır.

        1000 Watt

        1000 Watt

        Philips kahve makinenizin pompası kahvenizi hızla hazırlar.

        Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

        Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

        Kahvenizi her an yudumlayabilmeniz için kahve yapımını istenilen anda durduran damlama önleyici

        10 - 15 fincan için 1,2 L kapasite

        10 - 15 fincan için 1,2 L kapasite

        Bu kahve makinesinin 1,2 L kahve kapasiteli sürahisi ile 10 - 15 fincan kahve içebilirsiniz (fincan büyüklüğüne göre).

        Kablo Saklama

        Kullanılmayan kablonun kolay saklanması için.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Turuncu ve beyaz

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (U x D x Y)
          210 x 220 x 310  mm
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  l
          Ambalaj ağırlığı
          TBD  kg
          Kahve fincanı olarak maksimum kapasite
          10-15 fincan
          Ürün ağırlığı
          1,65  kg

        • Genel özellikler

          Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
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          Çıkarılabilir filtre tutucu
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kahve sürahisi tipi
          Cam aroma sürahisi
          Güç
          1000  W
          Kordon uzunluğu
          88  cm
          Frekans
          50/60  Hz
          Gerilim
          220-240  volt
          Kahve yapım süresi
          <10  dakika

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Polipropilen/ Cam sürahi
          Renk(ler)
          Evet

        • Aksesuarlar

          Aroma sürahisi
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