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    Daily Collection

    Kahve makinesi

    HD7457/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kahvenizin keyfini çıkarın Kahvenizin keyfini çıkarın Kahvenizin keyfini çıkarın
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      Daily Collection Kahve makinesi

      HD7457/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Kahvenizin keyfini çıkarın

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Daily Collection Kahve makinesi

      Kahvenizin keyfini çıkarın

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

      Kahvenizin keyfini çıkarın

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Daily Collection Kahve makinesi

      Kahvenizin keyfini çıkarın

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kahvenizin keyfini çıkarın

        Kompakt tasarımıyla 10-15 fincan kahve hazırlayabilir

        • Cam sürahili
        • Siyah ve metal
        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

        LED güç düğmesi

        LED güç düğmesi

        Işık, Philips kahve makinesinin açıldığını gösterir.

        10 - 15 fincan için 1,2 L kapasite

        10 - 15 fincan için 1,2 L kapasite

        Bu kahve makinesinin 1,2 L kahve kapasiteli sürahisi ile 10 - 15 fincan kahve içebilirsiniz (fincan büyüklüğüne göre).

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Cam sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahil
          Cam sürahi

        • Tasarım

          Renk
          • Siyah
          • Paslanmaz çelik ve siyah

        • Sürdürülebilirlik

          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1000  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1,42  kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          3,36  kg
          Ürünün boyutları (GxDxY)
          220 x 220 x 290  mm

        • Kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz çelik ve plastik
          Malzeme su haznesi
          Plastik

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Genel özellikler

          Uyumlu kahve hizmeti
          Çekilmiş kahve tozu
          Özel işlevler
          IntensBrew
          Kolay kullanım ve temizlik
          • Su seviyesi göstergesi
          • Damlama önleyici
          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          • Makinede yıkanabilen parçalar
          • Çıkarılabilir filtre tutucu
          Kahveli içecekler
          Damlamalı filtre kahve

        • Teknik spesifikasyonlar

          Pompa basıncı
          Pompasız
          Su kazanları
          0
          Bir fincan için pişirme süresi
          10  dk
          Kordon uzunluğu
          0,85  m
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  L
          Gerilim
          220 - 240  volt
          Frekans
          50 - 60  Hz

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