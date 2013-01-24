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Kahvenizin keyfini çıkarın
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahvenizin keyfini çıkarın
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Kahvenizin keyfini çıkarın
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahvenizin keyfini çıkarın
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.
Işık, Philips kahve makinesinin açıldığını gösterir.
Bu kahve makinesinin 1,2 L kahve kapasiteli sürahisi ile 10 - 15 fincan kahve içebilirsiniz (fincan büyüklüğüne göre).
Cam sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.
Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.
Aksesuarlar
Tasarım
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
Kaplama
Menşei
Servis
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar