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    Daily Collection

    Kahve makinesi

    HD7446/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve
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      Daily Collection Kahve makinesi

      HD7446/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Daily Collection Kahve makinesi

      Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

      Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Daily Collection Kahve makinesi

      Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve

      Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve

        10 - 15 fincan kapasite, kompakt tasarım

        • Cam sürahili
        • Siyah
        Su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi göstergesi

        Kahve makinesinin su seviyesi göstergesi su haznesinin kolayca doldurulmasını sağlar.

        Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

        Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

        Kahvenizi her an yudumlayabilmeniz için kahve yapımını istenilen anda durduran damlama önleyici

        Çıkarılabilir filtre tutucu

        Çıkarılabilir filtre tutucu

        Kahve makinesinin filtre tutucusu çıkarılabilir özelliktedir, böylelikle kahve doldurmak veya filtreyi temizlemek kolaydır.

        Kablo toplama

        Kablo toplama

        Kabloyu kahve makinesinin altında saklamak kablo karmaşasına son vererek mutfak tezgahının temiz kalmasını sağlar.

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Bu Philips kahve makinesinin tüm parçaları kolay ve zahmetsiz temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        10 - 15 fincan için 1,3 L kapasite

        Bu kahve makinesinin 1,3 L kahve kapasiteli sürahisi ile fincan büyüklüğüne göre 10 - 15 fincan kahve yapılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve

          Su seviyesi göstergesi
          Evet
          Çıkarılabilir filtre tutucu
          Evet
          Makinede yıkanabilir parçalar
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (U x D x Y)
          220 x 220 x 290  mm
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  l
          Ambalaj ağırlığı
          1,94  kg
          Kahve fincanı olarak maksimum kapasite
          10-15 fincan
          Ürün ağırlığı
          1,42  kg

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Siyah
          Hazne, kapak, malzeme itici
          Plastik (polipropilen), cam sürahi

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kahve sürahisi tipi
          Cam aroma sürahisi
          Kablo Saklama
          Evet
          Desteklenen kahve türleri
          Öğütülmüş kahve
          Menşei
          • Çin'de üretilmiştir
          • Hollanda'da tasarlanmıştır
          Güç
          900  W
          Kordon uzunluğu
          88  cm
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kahve yapım süresi
          11  dakika

        • Aksesuarlar

          Sürahi
          HD7983/20

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