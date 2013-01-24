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Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolaylıkla hazırlanan, lezzetli filtre kahve
Akıllı ve kompakt tasarımıyla saklaması kolay olan bu güvenilir kahve makinesiyle kaliteli kahvenin tadına varın. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kahve makinesinin su seviyesi göstergesi su haznesinin kolayca doldurulmasını sağlar.
Kahvenizi her an yudumlayabilmeniz için kahve yapımını istenilen anda durduran damlama önleyici
Kahve makinesinin filtre tutucusu çıkarılabilir özelliktedir, böylelikle kahve doldurmak veya filtreyi temizlemek kolaydır.
Kabloyu kahve makinesinin altında saklamak kablo karmaşasına son vererek mutfak tezgahının temiz kalmasını sağlar.
Bu Philips kahve makinesinin tüm parçaları kolay ve zahmetsiz temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bu kahve makinesinin 1,3 L kahve kapasiteli sürahisi ile fincan büyüklüğüne göre 10 - 15 fincan kahve yapılabilir.
Tasarım
Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve
Ağırlık ve boyutlar
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar