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Hızlı kızartma, kolay temizlik
2000 Watt gücüyle Philips derin fritöz hızlı ve mükemmel sonuçlar verir. İç kabın sıcak suya daldırılmasına olanak sağlayan kullanımı kolay PreClean (Ön Temizleme) fonksiyon sayesinde kolayca temizlenir ve sıçramadan yağ doldurmak için dahili musluk bulunur. Tüm faydaları görün
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Hızlı kızartma, kolay temizlik
2000 Watt gücüyle Philips derin fritöz hızlı ve mükemmel sonuçlar verir. İç kabın sıcak suya daldırılmasına olanak sağlayan kullanımı kolay PreClean (Ön Temizleme) fonksiyon sayesinde kolayca temizlenir ve sıçramadan yağ doldurmak için dahili musluk bulunur. Tüm faydaları görün
Fritöz
Philips Online Mağaza fiyatı
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İç hazneyi sıcak suya daldırma sayesinde hızlı ve kolay temizlik.
Yağı kolayca temizlemenizi sağlayan sıçramadan yağ doldurma işlemini kolaylaştırır.
1100 grama kadar aile boyu yemekler için.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri