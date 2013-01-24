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    Daily Collection

    Fritöz

    HD6103/70
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Hızlı kızartma, kolay temizlik Hızlı kızartma, kolay temizlik Hızlı kızartma, kolay temizlik
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      Daily Collection Fritöz

      HD6103/70
      Bu ürün için destek alın

      Hızlı kızartma, kolay temizlik

      2000 Watt gücüyle Philips derin fritöz hızlı ve mükemmel sonuçlar verir. İç kabın sıcak suya daldırılmasına olanak sağlayan kullanımı kolay PreClean (Ön Temizleme) fonksiyon sayesinde kolayca temizlenir ve sıçramadan yağ doldurmak için dahili musluk bulunur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,90 TL
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      Daily Collection Fritöz

      Hızlı kızartma, kolay temizlik

      2000 Watt gücüyle Philips derin fritöz hızlı ve mükemmel sonuçlar verir. İç kabın sıcak suya daldırılmasına olanak sağlayan kullanımı kolay PreClean (Ön Temizleme) fonksiyon sayesinde kolayca temizlenir ve sıçramadan yağ doldurmak için dahili musluk bulunur. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Fritöz

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı kızartma, kolay temizlik

        2000 W, Preclean (Ön Temizleme) fonksiyonlu, yağı kolayca temizlenen fritöz

        • 1100 g
        PreClean (Ön Temizlik) fonksiyonu sayesinde iç hazne sıcak suya daldırılabilir

        PreClean (Ön Temizlik) fonksiyonu sayesinde iç hazne sıcak suya daldırılabilir

        İç hazneyi sıcak suya daldırma sayesinde hızlı ve kolay temizlik.

        Dahili doldurma musluğu sayesinde yağı sıçramadan doldurun

        Dahili doldurma musluğu sayesinde yağı sıçramadan doldurun

        Yağı kolayca temizlemenizi sağlayan sıçramadan yağ doldurma işlemini kolaylaştırır.

        Kızartma sepeti ve sökülebilir kapak, bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Kızartma sepeti ve sökülebilir kapak, bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Fritözün dış kısmının güvenle dokunabileceğiniz kadar soğuk kalmasını sağlar

        Fritözün dış kısmının güvenle dokunabileceğiniz kadar soğuk kalmasını sağlar

        Aile boyu porsiyonlar için geniş kapasite

        1100 grama kadar aile boyu yemekler için.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Otomatik kapak açma
          Evet
          Ayarlanabilir termostat
          150-190  °C
          Kablo Saklama
          Evet
          Tutacaklar
          Evet
          Güç açık ışığı
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          2000  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kapasite
          1100  g
          Yağ içeriği
          2  L
          Kordon uzunluğu
          1,2  m

        • Tasarım özellikleri

          Boyutlar (U x G x Y)
          285 x 275 x 265  mm
          Cihaz ağırlığı
          2,33  kg
          Malzemeler
          Plastik (PP)
          Renk(ler)
          Açık mavi ile beyaz

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