Hızlı kızartma, kolay temizlik

2000 Watt gücüyle Philips derin fritöz hızlı ve mükemmel sonuçlar verir. İç kabın sıcak suya daldırılmasına olanak sağlayan kullanımı kolay PreClean (Ön Temizleme) fonksiyon sayesinde kolayca temizlenir ve sıçramadan yağ doldurmak için dahili musluk bulunur. Tüm faydaları görün