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    Süper otomatik espresso makinesi

    HD5730/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çok basit, çok lezzetli Çok basit, çok lezzetli Çok basit, çok lezzetli
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      Süper otomatik espresso makinesi

      HD5730/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Çok basit, çok lezzetli

      Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Süper otomatik espresso makinesi

      Çok basit, çok lezzetli

      Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.

      Çok basit, çok lezzetli

      Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Süper otomatik espresso makinesi

      Çok basit, çok lezzetli

      Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.

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        Süper otomatik espresso makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Çok basit, çok lezzetli

        Mükemmel bir cappuccino veya macchiato için bir kere basın

        Daha iyi lezzetler için ön hazırlama

        Daha iyi lezzetler için ön hazırlama

        Ön hazırlama öğütülmüş kahvenin asıl hazırlama işleminden önce eşit şekilde nemlendirilmesini sağlar. Bu sayede su öğütülmüş kahveye tamamen nüfuz eder ve Gaggia Espresso makineniz dengeli ve lezzetli bir Espresso için aromayı çıkarabilir.

        Lezzetli bir cappuccino veya latte macchiato için bir kere basın

        Philips’in yeni espresso makinesi ile, tek bir düğmeye dokunarak cappuccino ve latte macchiato gibi lezzetli espresso çeşitleri hazırlarsınız. Çekirdekler, otomatik öğütücü tarafından her seferinde taze olarak çekilir. Ardından süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir, böylece buhar musluğunun altındaki sürahiyi sallamanıza gerek kalmaz. Dahası, benzersiz süt haznesi makine üzerine kolayca oturur, buzdolabında saklanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Sadece bir düğmeye basın ve kısa sürede, en sevdiğiniz espresso çeşidinin keyfini evde çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kaynatıcı Isı Bloğu
          2x, paslanmaz çelik
          Güç
          1350  W
          Basınç
          15  bar
          Su haznesi
          1,7  L
          Kahve çekirdeği haznesi
          220  g
          Öğütücü incelik ayarları
          13

        • Tasarım ve kaplama

          Muhafaza
          • Parmak izi tutmayan ve temizlenmesi kolay kaplama
          • Fırçalanmış paslanmaz çelik ve alüminyum

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          üretilmiştir

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