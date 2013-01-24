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Çok basit, çok lezzetli
Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok basit, çok lezzetli
Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.
Çok basit, çok lezzetli
Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok basit, çok lezzetli
Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.
Süper otomatik espresso makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ön hazırlama öğütülmüş kahvenin asıl hazırlama işleminden önce eşit şekilde nemlendirilmesini sağlar. Bu sayede su öğütülmüş kahveye tamamen nüfuz eder ve Gaggia Espresso makineniz dengeli ve lezzetli bir Espresso için aromayı çıkarabilir.
Philips’in yeni espresso makinesi ile, tek bir düğmeye dokunarak cappuccino ve latte macchiato gibi lezzetli espresso çeşitleri hazırlarsınız. Çekirdekler, otomatik öğütücü tarafından her seferinde taze olarak çekilir. Ardından süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir, böylece buhar musluğunun altındaki sürahiyi sallamanıza gerek kalmaz. Dahası, benzersiz süt haznesi makine üzerine kolayca oturur, buzdolabında saklanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Sadece bir düğmeye basın ve kısa sürede, en sevdiğiniz espresso çeşidinin keyfini evde çıkarın.
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım ve kaplama
Menşei