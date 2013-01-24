Lezzetli bir cappuccino veya latte macchiato için bir kere basın

Philips’in yeni espresso makinesi ile, tek bir düğmeye dokunarak cappuccino ve latte macchiato gibi lezzetli espresso çeşitleri hazırlarsınız. Çekirdekler, otomatik öğütücü tarafından her seferinde taze olarak çekilir. Ardından süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir, böylece buhar musluğunun altındaki sürahiyi sallamanıza gerek kalmaz. Dahası, benzersiz süt haznesi makine üzerine kolayca oturur, buzdolabında saklanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Sadece bir düğmeye basın ve kısa sürede, en sevdiğiniz espresso çeşidinin keyfini evde çıkarın.