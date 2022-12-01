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    Eco Conscious Edition

    Damlamalı Filtre Kahve Makinesi, 1,2 l

    HD5120/00
    Genel Derecelendirme / 5
    4 Ödüller
    • Kahvaltı artık daha iyi Kahvaltı artık daha iyi Kahvaltı artık daha iyi
      -{discount-value}

      Eco Conscious Edition Damlamalı Filtre Kahve Makinesi, 1,2 l

      HD5120/00
      Genel Derecelendirme / 5
      4 Ödüller

      Kahvaltı artık daha iyi

      Her sabah kahvenizin mükemmel lezzetinin ve aromasının tadını çıkarın. Üretim sürecinde CO2 ayak izini %24¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² ve daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak enerji verimli özelliklerle sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Eco Conscious Edition Damlamalı Filtre Kahve Makinesi, 1,2 l

      Kahvaltı artık daha iyi

      Her sabah kahvenizin mükemmel lezzetinin ve aromasının tadını çıkarın. Üretim sürecinde CO2 ayak izini %24¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² ve daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak enerji verimli özelliklerle sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Kahvaltı artık daha iyi

      Her sabah kahvenizin mükemmel lezzetinin ve aromasının tadını çıkarın. Üretim sürecinde CO2 ayak izini %24¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² ve daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak enerji verimli özelliklerle sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Eco Conscious Edition Damlamalı Filtre Kahve Makinesi, 1,2 l

      Kahvaltı artık daha iyi

      Her sabah kahvenizin mükemmel lezzetinin ve aromasının tadını çıkarın. Üretim sürecinde CO2 ayak izini %24¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² ve daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak enerji verimli özelliklerle sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Eco Conscious Edition

        Eco Conscious Edition

        Damlamalı Filtre Kahve Makinesi, 1,2 l

        - {discount-value}

        Toplam:

        Kahvaltı artık daha iyi

        Philips Çevreye Duyarlı Kahve Makinesi

        • %100 Biyo bazlı plastikler²
        • 1,2 l/10 büyük fincan kapasitesi
        • Otomatik kapanma
        • İpek beyaz mat kaplama
        Mükemmel lezzet ve zengin aroma sağlayan aroma karıştırıcı

        Mükemmel lezzet ve zengin aroma sağlayan aroma karıştırıcı

        Sürahinin içerisindeki akıllı başlık, akan kahveyi sürahinin içerisinde eşit bir şekilde karıştırarak ilk fincandan son fincana kadar lezzetli ve değişmeyen bir aroma sağlar.

        Hızlı demleme süresi ve otomatik kapanma özelliği ile enerjiden tasarruf edin

        Hızlı demleme süresi ve otomatik kapanma özelliği ile enerjiden tasarruf edin

        Otomatik kapanma özelliği sayesinde cihaz, enerji tasarrufu ve ekstra güvenlik sağlamak için 30 dakika içinde kapanır. Daha fazla enerji tasarrufu için 10 dakikada sürahinin tamamını dolduracak miktarda kahve demlenebilir.

        Daha çevre dostu bir gelecek için sürdürülebilir tasarım

        Daha çevre dostu bir gelecek için sürdürülebilir tasarım

        Üretim sürecinde CO2 ayak izini %24¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.

        15 fincana kadar kahve

        15 fincana kadar kahve

        Maksimum 1,2 litre kapasiteli bu kahve makinesi 2 fincandan 10 büyük veya 15 küçük fincana kadar kahve hazırlayabilir. Kompakt tasarımı sayesinde, geniş kapasitesiyle bile tezgahınızda çok az yer kaplar.

        Kahve dökülmesini önlemek için damlama önleyici özelliği

        Kahve dökülmesini önlemek için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici özelliği, tüm kahve demlenmeden önce bir fincan kahve almanızı sağlarken kahvenin dökülmesini önler.

        Kolay okunur su seviyesi göstergesi

        Kolay okunur su seviyesi göstergesi

        Kolay okunur su seviyesi göstergesi, su haznesini istediğiniz seviyeye kadar doldurmanızı sağlayarak enerji israfının önüne geçer ve sadece ihtiyacınız olan miktarda kahve hazırlamanızı sağlar.

        Güvenlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı

        Güvenlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı

        %100 Biyo bazlı plastikler², ayçiçeği yağı gibi biyolojik ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiştir. Yemeklerden arta kalan kullanılmış yağ ve diğer bitki atıkları, toplanıp yiyeceklerle temas için uygun hale getirilmek üzere çevre dostu bir işlemle geri dönüştürülmüştür. Otomatik kapanma özelliği sayesinde cihaz, enerji tasarrufu ve ekstra güvenlik sağlamak için 30 dakika içinde kapanır.

        Modern ve minimalist tarz

        Modern ve minimalist tarz

        Mutfağınızda dikkatleri üzerine çeken ipek beyaz mat kaplamasıyla sürdürülebilirlik hiç bu kadar şık görünmemişti.

        Kusursuz ve sade tasarım

        Kusursuz ve sade tasarım

        Sakinlik veren renkler ve doğal malzemelerle doğadan ilham alan bir tasarıma sahiptir. Kolay kullanım ve temizlik için tasarlanmış, çıkarılabilir bir kapağı ve cam sürahisi vardır. Philips Çevreye Duyarlı Koleksiyon, 2022 yılında IF ve Red Dot tasarım ödülünü kazanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Güç
          1000  W
          Kordon uzunluğu
          0,8  m

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Mükemmel lezzet ve aromanın keyfini çıkarın
          • Geniş kapasiteli cihaz
          • Damlama önleyici dahildir
          • Otomatik kapanma özelliği
          • Harici su seviyesi göstergesi
          • Sürdürülebilir tasarım
          • Güvenilir ve sürdürülebilir
          • Modern ve Minimalist
          • Sade ve Basit

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          340 x 170 x 350 mm
          Ürün ağırlığı
          2,050 kg

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalajla birlikte ağırlık
          3,060 kg

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          >%90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          %100 Biyo bazlı plastik
          Renk
          İpek beyaz mat

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            Yorumlar

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            • ¹Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak üretimine karşı biyoplastik kullanılarak üretimine dayalı hesaplama
            • ²Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %82'sini oluşturur).
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