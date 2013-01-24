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    Ekmek kızartma makinesi

    HD4815
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
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      Ekmek kızartma makinesi

      HD4815
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Büyük ekmek yuvalarına sahip kompakt metal tasarımla her seferinde lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ekmek kızartma makinesi

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Büyük ekmek yuvalarına sahip kompakt metal tasarımla her seferinde lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Büyük ekmek yuvalarına sahip kompakt metal tasarımla her seferinde lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ekmek kızartma makinesi

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Büyük ekmek yuvalarına sahip kompakt metal tasarımla her seferinde lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Ekmek kızartma makinesi

        Toplam:

        Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

        • 2 yuvalı
        • Kompakt
        • Beyaz
        Ayarlanabilir kızartma kontrolü

        Ayarlanabilir kızartma kontrolü

        Isı seviyesini tercihinize göre ayarlayın ve ekmeğinizi dilediğiniz şekilde kızartın.

        Mutfak tezgahınızda yerden kazanmanız için Kompakt ekmek kızartma makinesi

        Philips ekmek kızartma makinesi kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahınızda yerden kazanmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz/Yeşil

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          800 W  W

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