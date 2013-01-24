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    Aluminium Collection

    Su ısıtıcı

    HD4690/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kristal netlik Kristal netlik Kristal netlik
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      2 year worldwide guarantee

      Aluminium Collection Su ısıtıcı

      HD4690/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kristal netlik

      Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Aluminium Collection Su ısıtıcı

      Kristal netlik

      Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün

      Kristal netlik

      Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Aluminium Collection Su ısıtıcı

      Kristal netlik

      Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün

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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Su ısıtıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Kristal netlik

        Piyasadaki en dayanıklı kireç önleyici filtre

        • 1,5 L 2400 W
        • Mavi ışıklı tabanlı
        • Alüminyum
        • Yaylı kapak
        Su ısıtıcı açıldığında ışık halkası aydınlanır

        Su ısıtıcı açıldığında ışık halkası aydınlanır

        Cihaza daha şık bir görünüm veren ve su ısıtıcının açık olup olmadığını belirgin olarak gösteren mavi ışık halkası, su ısıtıcının tabanını aydınlatır.

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan yaylı kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan yaylı kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen yaylı kapak.

        Her ele uygun ergonomik kulp

        Her ele uygun ergonomik kulp

        Her ele uygun, kolay tutuş sağlayan ergonomik kulp

        Kolay saklama için kablo sarıcı

        Kolay saklama için kablo sarıcı

        Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Çoklu güvenlik sistemi

        Çoklu güvenlik sistemi

        Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yassı ısıtma yüzeyi

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yassı ısıtma yüzeyi

        Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

        Güvenle dokunabileceğiniz soğuk gövde

        Güvenle dokunabileceğiniz soğuk gövde

        Su hazır olduğunda zil çalar

        Su kaynama derecesine ulaştığında zil çalar.

        Temiz bir fincan su için üçlü kireç önleyici filtre

        Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen üçlü kireç önleyici filtre.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          alüminyum
          Malzemeler
          • Isıtma yüzeyi: Paslanmaz çelik
          • Muhafaza: Paslanmaz çelik
          • Anahtar ve aksesuar tutucu: Polipropilen
          Cihaz ağırlığı
          1,65  kg

        • Genel özellikler

          Kablosuz
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          Kaymaz ayak
          Evet
          Ergonomik tutma yeri
          Evet
          Ağızdan kolay doldurma
          Evet
          Geniş açılan kapak
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kaynama-Susuz Kalma Koruması
          Evet
          360 dereceli taban
          Evet
          Kapak ve aynı zamanda doldurma yeri
          Evet
          Yassı ısıtma yüzeyi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          2400  W
          Kapasite
          1,5  L
          Kordon uzunluğu
          0,75  m
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          16,2 x 27,7 x 23,6  cm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          27,3 x 22,6 x 31,8  cm

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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