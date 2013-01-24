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Kristal netlik
Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kristal netlik
Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün
Kristal netlik
Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kristal netlik
Çizilmez ve parmak izi tutmayan kaplamasıyla alüminyum su ısıtıcı. Gelişmiş filtre sistemi, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller ve su ısıtıcınızı temiz tutar. Şık bir mavi ışık halkası, su ısıtıcı açıldığında tabanı aydınlatır. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Cihaza daha şık bir görünüm veren ve su ısıtıcının açık olup olmadığını belirgin olarak gösteren mavi ışık halkası, su ısıtıcının tabanını aydınlatır.
Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen yaylı kapak.
Her ele uygun, kolay tutuş sağlayan ergonomik kulp
Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi
Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.
Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Su kaynama derecesine ulaştığında zil çalar.
Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen üçlü kireç önleyici filtre.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
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