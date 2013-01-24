Mükemmel lezzetli sıcak içecekler

En iyi lezzet için sıcak içeceklerin ideal sıcaklıkta yapılması gerekir: yeşil çay için 80°C, hazır kahve için 90°C ve siyah çay, sıcak çikolata veya çorba için 100°C su sıcaklığı gerekir. Su ısıtıcınızda doğru sıcaklığı seçin ve sevdiğiniz içeceği keyifle yudumlayın. Tüm faydaları görün