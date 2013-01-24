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Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
En iyi lezzet için sıcak içeceklerin ideal sıcaklıkta yapılması gerekir: yeşil çay için 80°C, hazır kahve için 90°C ve siyah çay, sıcak çikolata veya çorba için 100°C su sıcaklığı gerekir. Su ısıtıcınızda doğru sıcaklığı seçin ve sevdiğiniz içeceği keyifle yudumlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
En iyi lezzet için sıcak içeceklerin ideal sıcaklıkta yapılması gerekir: yeşil çay için 80°C, hazır kahve için 90°C ve siyah çay, sıcak çikolata veya çorba için 100°C su sıcaklığı gerekir. Su ısıtıcınızda doğru sıcaklığı seçin ve sevdiğiniz içeceği keyifle yudumlayın. Tüm faydaları görün
Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
En iyi lezzet için sıcak içeceklerin ideal sıcaklıkta yapılması gerekir: yeşil çay için 80°C, hazır kahve için 90°C ve siyah çay, sıcak çikolata veya çorba için 100°C su sıcaklığı gerekir. Su ısıtıcınızda doğru sıcaklığı seçin ve sevdiğiniz içeceği keyifle yudumlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
En iyi lezzet için sıcak içeceklerin ideal sıcaklıkta yapılması gerekir: yeşil çay için 80°C, hazır kahve için 90°C ve siyah çay, sıcak çikolata veya çorba için 100°C su sıcaklığı gerekir. Su ısıtıcınızda doğru sıcaklığı seçin ve sevdiğiniz içeceği keyifle yudumlayın. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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40, 80, 90 ve 100°C sıcaklık ayarlarını kullanarak çayınızı, hazır kahvenizi, çorbanızı veya eriştenizi tam istediğiniz sıcaklıkta hazırlayabilirsiniz.
Sıcak tutma fonksiyonu suyu ayarladığınız derecede tutar.
Kolay doldurma ve temizlik için döndürülerek açılan ve buharla teması önleyen kapak.
Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen üçlü kireç önleyici filtre.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi
Açma/kapama anahtarındaki şık ışık, su ısıtıcı çalıştığında yanar.
Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.
Su kaynama derecesinde ulaştığında zil çalar.
Tasarım özellikleri
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