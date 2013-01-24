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    Su ısıtıcı

    HD4681/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı
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      Su ısıtıcı

      HD4681/80
      Genel Derecelendirme / 5

      Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı

      Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Su ısıtıcı

      Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı

      Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı

      Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Su ısıtıcı

      Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı

      Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Su ısıtıcı

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        Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı

        Güçlü su ısıtıcı, kolay temizlenen ısıtma elemanı

        • 1,7 L 2400 W
        • Su seviyesi göstergesi
        • Beyaz turuncu
        • Menteşeli kapak
        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Temiz bir bardak su için kireç önleyici filtre

        Temiz bir bardak su için kireç önleyici filtre

        Çıkarılabilir kireç önleyici filtre, bardağınıza koyduğunuz suyun temiz olmasını sağlar.

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

        Su ısıtıcı açıldığında ışık yanar

        Su ısıtıcı açıldığında ışık yanar

        Mafsallı kilitli kapak: kullanımı kolay, maksimum güvenlikli

        Mafsallı kilitli kapak: kullanımı kolay, maksimum güvenlikli

        Su hazır olduğunda zil çalar

        Su hazır olduğunda zil çalar

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • 360 dereceli taban
          • Otomatik kapanma
          • Kaynama-Susuz Kalma Koruması
          • Kablo Saklama
          • Kaymaz ayak
          • Ergonomik tutma yeri
          • Geniş açılan kapak

        • Aksesuarlar

          Dahil
          Musluk filtresi

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          0,75  m
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          2000-2400  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Kapasite
          1,7  L

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz ve turuncu

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