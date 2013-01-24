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Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı
Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı
Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı
Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı
Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Çıkarılabilir kireç önleyici filtre, bardağınıza koyduğunuz suyun temiz olmasını sağlar.
Su hazır olduğunda zil çalar
Genel özellikler
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım