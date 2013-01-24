Berrak su, daha temiz su ısıtıcısı

Suyu birkaç saniyede kaynatan ve kolay temizlenen bir Philips su ısıtıcı hoşunuza gitmez miydi? Kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı sayesinde suyu birkaç saniyede kaynatabilirsiniz. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün