Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın

Bu şık tasarımlı Philips HD4677/40 elektrikli su ısıtıcıdaki benzersiz ''tek fincan göstergesi'' sayesinde sadece ihtiyacınız olan suyu kaynatabilirsiniz. Bu sayede kolayca %66'ya varan oranda enerji tasarrufu yapabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz Tüm faydaları görün