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    Viva Collection

    Su ısıtıcı

    HD4676/40
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın
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      Viva Collection Su ısıtıcı

      HD4676/40
      Bu ürün için destek alın

      Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın

      Bu şık tasarımlı Philips HD4676/40 su ısıtıcıdaki benzersiz ''tek fincan göstergesi'' sayesinde sadece ihtiyacınız olan suyu kaynatabilirsiniz. Bu sayede kolayca %66'ya varan oranda enerji tasarrufu yapabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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      Viva Collection Su ısıtıcı

      Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın

      Bu şık tasarımlı Philips HD4676/40 su ısıtıcıdaki benzersiz ''tek fincan göstergesi'' sayesinde sadece ihtiyacınız olan suyu kaynatabilirsiniz. Bu sayede kolayca %66'ya varan oranda enerji tasarrufu yapabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Su ısıtıcı

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        Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın

        Bu su ısıtıcı %66'ya varan oranda enerji tasarrufu sağlar

        • 1,0 L 2400 W
        • Tek fincan göstergesi
        • Beyaz eflatun
        • Menteşeli kapak
        Sadece ihtiyacınız kadar su kaynatmanız için tek fincan göstergesi

        Sadece ihtiyacınız kadar su kaynatmanız için tek fincan göstergesi

        Tüketicilerin sadece ihtiyaçları olan miktarda su kaynatmalarını sağlar; böylece % 66 enerji ve su tasarrufu sağlayarak çevre korumasına katkıda bulunur.

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yassı ısıtma yüzeyi

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yassı ısıtma yüzeyi

        Philips su ısıtıcının paslanmaz çelik kaplamalı bileşeni, hızlı kaynama ve kolay temizlik imkanı sunar.

        Temiz bir fincan su için ikili kireç önleyici filtre

        Temiz bir fincan su için ikili kireç önleyici filtre

        Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen ikili kireç önleyici filtre.

        Su hazır olduğunda zil çalar

        Su hazır olduğunda zil çalar

        Su kaynama derecesine ulaştığında zil çalar.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Kolay saklama için güç kablosu sarıcı

        Kolay saklama için güç kablosu sarıcı

        Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.

        Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir

        Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir

        Açma/kapama anahtarındaki şık ışık, su ısıtıcı çalıştığında yanar.

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan menteşeli kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan menteşeli kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen menteşeli kapak.

        Çoklu güvenlik sistemi

        Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          • Isıtma yüzeyi: Paslanmaz çelik
          • Dış Yüzey: Polipropilen/ ABS
          • Anahtar ve aksesuar tutucu: Polipropilen
          Renk(ler)
          Beyaz ve lavanta

        • Genel özellikler

          Kablosuz
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          Kaymaz ayak
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          Ergonomik tutma yeri
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          Ağızdan kolay doldurma
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          Geniş açılan kapak
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          Kablo Saklama
          Evet
          Otomatik kapanma
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          Kaynama-Susuz Kalma Koruması
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          360 dereceli taban
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          Kapak ve aynı zamanda doldurma yeri
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          Yassı ısıtma yüzeyi
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        • Teknik spesifikasyonlar

          Kapasite
          1,0  L
          Güç
          2400  W
          Kordon uzunluğu
          0,75  m
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          16,2 x 21,6 x 21,9  cm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          22 x 18,1 x 27,5  cm

        • Hizmet

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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