Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın

Bu şık tasarımlı Philips HD4676/40 su ısıtıcıdaki benzersiz ''tek fincan göstergesi'' sayesinde sadece ihtiyacınız olan suyu kaynatabilirsiniz. Bu sayede kolayca %66'ya varan oranda enerji tasarrufu yapabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Tüm faydaları görün