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Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın
Bu şık tasarımlı Philips HD4676/40 su ısıtıcıdaki benzersiz ''tek fincan göstergesi'' sayesinde sadece ihtiyacınız olan suyu kaynatabilirsiniz. Bu sayede kolayca %66'ya varan oranda enerji tasarrufu yapabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Sadece ihtiyacınız kadar kaynatın
Bu şık tasarımlı Philips HD4676/40 su ısıtıcıdaki benzersiz ''tek fincan göstergesi'' sayesinde sadece ihtiyacınız olan suyu kaynatabilirsiniz. Bu sayede kolayca %66'ya varan oranda enerji tasarrufu yapabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tüketicilerin sadece ihtiyaçları olan miktarda su kaynatmalarını sağlar; böylece % 66 enerji ve su tasarrufu sağlayarak çevre korumasına katkıda bulunur.
Philips su ısıtıcının paslanmaz çelik kaplamalı bileşeni, hızlı kaynama ve kolay temizlik imkanı sunar.
Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen ikili kireç önleyici filtre.
Su kaynama derecesine ulaştığında zil çalar.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.
Açma/kapama anahtarındaki şık ışık, su ısıtıcı çalıştığında yanar.
Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.
Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen menteşeli kapak.
Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
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