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    Su ısıtıcı

    HD4667/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hızlı ve kolay kaynatma Hızlı ve kolay kaynatma Hızlı ve kolay kaynatma
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      Su ısıtıcı

      HD4667/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Hızlı ve kolay kaynatma

      Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 189,90 TL
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      Su ısıtıcı

      Hızlı ve kolay kaynatma

      Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün

      Hızlı ve kolay kaynatma

      Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 189,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Su ısıtıcı

      Hızlı ve kolay kaynatma

      Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün

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        Su ısıtıcı

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        Hızlı ve kolay kaynatma

        Güçlü, kolay temizlenen yassı ısıtma elemanı

        • 1,7 L 2400 W
        • mavi ışık
        • Metal
        • Yaylı kapak
        Açıldığında su ısıtıcı gövdesi aydınlanır

        Açıldığında su ısıtıcı gövdesi aydınlanır

        Su ısıtıcı çalışırken şık bir mavi ışık veren su ısıtıcı gövdesi

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan yaylı kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan yaylı kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen yaylı kapak.

        Kapak ve ağızdan kolay doldurma

        Kapak ve ağızdan kolay doldurma

        Su ısıtıcı kapaktan veya ağızdan doldurulabilir.

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

        Philips su ısıtıcının paslanmaz çelik kaplamalı bileşeni, hızlı kaynama ve kolay temizlik imkanı sunar.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Kolay saklama için güç kablosu sarıcı

        Kolay saklama için güç kablosu sarıcı

        Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.

        Çoklu güvenlik sistemi

        Çoklu güvenlik sistemi

        Su ısıtıcı hazır olduğunda veya tabanından kaldırıldığında otomatik kapanma özelliğiyle birlikte susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.

        Temiz bir bardak su için kireç önleyici filtre

        Temiz bir bardak su için kireç önleyici filtre

        Çıkarılabilir kireç önleyici filtre, bardağınıza koyduğunuz suyun temiz olmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • 360 dereceli taban
          • Otomatik kapanma
          • Kaynama-Susuz Kalma Koruması
          • Kablo Saklama
          • Yayvan ısıtma elemanı
          • Kaymaz ayak
          • Ergonomik tutma yeri
          • Kapak ve ağızdan doldurma
          • Geniş açılan kapak

        • Teknik spesifikasyonlar

          Büyük kapasiteli hazne
          1,7  L
          Kordon uzunluğu
          0,75  m
          Frekans
          50-60  Hz
          Güç
          2000-2400  W
          Gerilim
          220-240  volt

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Gümüş

        • Kaplama

          Isıtma bileşeninin malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Ana gövde malzemesi
          Polipropilen (PP) ve Paslanmaz çelik
          Malzeme güç düğmesi
          Polipropilen (PP)

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          24,8 x 20,4 x 28,8  mm
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          16,7 x 24,2 x 22,8  mm

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