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Hızlı ve kolay kaynatma
Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve kolay kaynatma
Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün
Hızlı ve kolay kaynatma
Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve kolay kaynatma
Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Su ısıtıcı çalışırken şık bir mavi ışık veren su ısıtıcı gövdesi
Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen yaylı kapak.
Su ısıtıcı kapaktan veya ağızdan doldurulabilir.
Philips su ısıtıcının paslanmaz çelik kaplamalı bileşeni, hızlı kaynama ve kolay temizlik imkanı sunar.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.
Su ısıtıcı hazır olduğunda veya tabanından kaldırıldığında otomatik kapanma özelliğiyle birlikte susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.
Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.
Çıkarılabilir kireç önleyici filtre, bardağınıza koyduğunuz suyun temiz olmasını sağlar.
Genel özellikler
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Kaplama
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